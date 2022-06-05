Засіває поле, а росія тліє: блогери зняли епічну пародію на хіт "Стефанія"

Пісня "Стефанія" від Kalush Orchestra не лише принесла перемогу на Євробаченні 2022 та набула нового значення через війну, а й надихає людей створювати власні версії хіта. Зацініть пародію від блогерів "Сільрада" під назвою "Євдокія"!

Гумористичний проєкт "Сільрада", до якого входять учасник шоу "Голос країни" Тьома Паучек та блогер Діма Варварук, потішив і власною версією треку "Стефанія". Новинка присвячена бабусі Євдокії, яка розповідає про важливість української мови та ловить російських військових, пише Радіо MAXIMUM.

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Цей кліп присвячений моїй бабі. Просто Оксана в пісні не римується. Саме вона виховувала мене в дитинстві, поки батьки були за кордоном. Баба розповідала мені про важку долю українського народу і української мови, попри всі заборони вона з моїм дідом співали українські пісні, – ділиться Варварук.

Сільрада – Євдокія, пародія на Kalush Orchestra Стефанія, дивіться кліп онлайн:

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