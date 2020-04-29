На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Запуск фото- та відеофіксації дорожнього руху відклали через карантин: деталі
-
- 18
Система фотовідеофіксації адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху мала запрацювати в Україні з 1 травня 2020 року. Однак через карантинні обмеження запуск проєкту відтермінували.
Перші 50 камер для фотовідеофіксації порушень правил дорожнього руху запрацювали в Києві ще в березні, однак постанови про адміністративні штрафи порушники мали надійти порушникам з 1 травня. Встановити такі камери планували по всій Україні, але не будь-де, а в місцях, де за статистикою гинуло та травмувалося в ДТП найбільше наших громадян.
До теми: Як перевірити й оплатити штрафи за порушення ПДР онлайн
За словами заступника міністра внутрішніх справ України Антона Геращенка, запровадження автоматичної фотовідеофіксації дорожнього руху в Україні вкрай важливе тому, що за статистикою 40% ДТП стається через перевищення швидкісного режиму.
"Впровадження контролю дорожнього руху дуже впливає на кількість ДТП. Статистика демонструє, що як тільки нова Патрульна поліція запрацювала у великих містах і на дорогах державного значення – смертність знизилась на 1000 життів на рік. Це не просто цифри у звіті – це тисяча врятованих життів", – наголосив на презентації проєкту в березні глава МВС Арсен Аваков.
У відомстві пояснювали, що система автоматичної фотовідеофіксації – це не просто камери, встановлені на стовпі над дорогою, а складна високотехнологічна система, яка складається з обладнання: сертифікованих і стандартизованих комплексів фотовідеофіксації та робочих станцій обробки даних; захищеного від втручання програмного забезпечення та кваліфікованих операторів робочих станцій.
Однак запуск цієї системи вирішили перенести: через суворі карантинні заходи, покликані не допустити поширення коронавірусу SARS-CoV-2 в Україні, робота певних підрозділів Національної поліції та інших організацій, задіяних в процесі роботи системи автофіксації, також обмежена.
Тому МВС ухвалило рішення відкласти роботу системи відеофіксації порушень правил дорожнього руху до закінчення режиму суворого карантину.
Читайте також: Експерти назвали найнадійніші авто на ринку Європи
-
12:55Американські дайвери виготовляють маски з пластику, який виловили з океану
-
12:44Як виглядають 10-гривневі монети, які з'явиться в обігу вже в червні
-
12:31Найкрасивіша гравець у покер похизувалась сексуальною фігурою (18+)
-
12:14Захмарна ціна та застарілий дизайн: 5 причин не купувати новий iPhone SE у 2020 році
-
11:52Запуск фото- та відеофіксації дорожнього руху відклали через карантин: деталі
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
11:47Wizz Air відкриє базу у Львові і запустить сім нових маршрутів з України
-
11:21Бельгійців закликали їсти удвічі більше смаженої картоплі, і ось чому
-
11:00Погода в травні 2020 в Україні: прогноз синоптиків на місяць
-
10:45Чи справді уряд заборонив українцям виїжджати на заробітки за кордон: роз'яснення
-
10:24Американські пілоти винищувачів видовищно подякували медикам: відео
-
10:00Цитати про маму українською: красиві вислови та афоризми
-
09:49Кім Кардашян спокусила мережу образом гарячої блондинки
-
09:34Привітання з Днем ангела Ірини 2020: побажання і картинки на іменини
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
09:21Коронавірус в Україні: останні новини й статистика хворих на 29 квітня
-
08:52Нове правило: на премію Оскар вперше будуть номінувати фільми, які виходили онлайн
-
08:27Експерти назвали країни, які "виграли" від карантину
-
08:00Коронавірус: онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020
-
07:53Голлівудські зірки показали своїх собак-двійників: кумедні фото
-
07:30Старенький Mustang перетворили на справжній суперкар: відео
-
07:12Погода в Україні 29 квітня: точний прогноз на сьогодні
- 28 квітня
-
21:57У NASA показали швидкість польоту МКС
-
21:43Медики назвали несподіваний спосіб схуднути
-
21:20Що з'їсти на вечерю, щоб гарно виспатись
-
12:14Захмарна ціна та застарілий дизайн: 5 причин не купувати новий iPhone SE у 2020 році
-
10:45Чи справді уряд заборонив українцям виїжджати на заробітки за кордон: роз'яснення
-
09:21Коронавірус в Україні: останні новини й статистика хворих на 29 квітня
-
07:12Погода в Україні 29 квітня: точний прогноз на сьогодні
- 28 квітня
-
21:16Чек-лист ідеального сексу: 11 пунктів, які зроблять кожну вашу ніч спекотною
-
18:33ТОП-7 нових комедій, які зроблять вечір хорошим
-
16:31Водії можуть перевірити й оплатити штрафи за порушення ПДР онлайн: як це зробити
-
13:33Як Київ буде виходити з карантину: Кличко пояснив, що відкриють на першому етапі
-
12:05ТЕСТ: Яка пісня – гімн твого карантину?
-
09:19Новини про коронавірус в Україні: статистика, скільки хворих 28 квітня
-
07:15Погода в Україні 28 квітня: нова порція потепління
- 27 квітня
-
20:33Серіали про музичну індустрію, які перевернуть ваш світ
-
18:38Україна може вийти з карантину швидше, аніж планувалось: заява прем'єра
-
16:30Коли в Україні відновлять рух поїздів, автобусів та авіа: відповідь міністра
-
13:55Чи пов'язані 5G та коронавірус: відповідь експертів
-
11:02Тіна Кароль і Dan Balan представили спільну пісню у фіналі Голосу: романтичне відео
-
09:03Роман Сасанчин – переможець шоу Голос країни 2020: біографія і найкращі виступи
-
07:15Погода в Україні 27 квітня: точний прогноз на сьогодні
- 26 квітня
-
20:52Після карантину влада Сицилії оплатить туристам половину вартості квитків
-
18:50Дівчина тижня: розкута модель Мікі Хамано, яка не звикла приховувати спокусливе тіло (18+)
-
16:35Чорнобильська катастрофа: фото і міфи про зону відчуження
-
13:20Найпопулярніші пісні тижня: плейлист нової музики для крутого настрою
-
11:00Фільми і серіали про Чорнобиль, які показують правду про аварію на ЧАЕС
-
09:30Новини про коронавірус в Україні: статистика, скільки хворих 26 квітня
-
08:31Названий найбільш шкідливий сніданок: усі ним грішать