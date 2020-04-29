Запуск фото- та відеофіксації дорожнього руху відклали через карантин: деталі

Система фотовідеофіксації адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху мала запрацювати в Україні з 1 травня 2020 року. Однак через карантинні обмеження запуск проєкту відтермінували.

Перші 50 камер для фотовідеофіксації порушень правил дорожнього руху запрацювали в Києві ще в березні, однак постанови про адміністративні штрафи порушники мали надійти порушникам з 1 травня. Встановити такі камери планували по всій Україні, але не будь-де, а в місцях, де за статистикою гинуло та травмувалося в ДТП найбільше наших громадян.

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За словами заступника міністра внутрішніх справ України Антона Геращенка, запровадження автоматичної фотовідеофіксації дорожнього руху в Україні вкрай важливе тому, що за статистикою 40% ДТП стається через перевищення швидкісного режиму.

"Впровадження контролю дорожнього руху дуже впливає на кількість ДТП. Статистика демонструє, що як тільки нова Патрульна поліція запрацювала у великих містах і на дорогах державного значення – смертність знизилась на 1000 життів на рік. Це не просто цифри у звіті – це тисяча врятованих життів", – наголосив на презентації проєкту в березні глава МВС Арсен Аваков.

У відомстві пояснювали, що система автоматичної фотовідеофіксації – це не просто камери, встановлені на стовпі над дорогою, а складна високотехнологічна система, яка складається з обладнання: сертифікованих і стандартизованих комплексів фотовідеофіксації та робочих станцій обробки даних; захищеного від втручання програмного забезпечення та кваліфікованих операторів робочих станцій.

Однак запуск цієї системи вирішили перенести: через суворі карантинні заходи, покликані не допустити поширення коронавірусу SARS-CoV-2 в Україні, робота певних підрозділів Національної поліції та інших організацій, задіяних в процесі роботи системи автофіксації, також обмежена.

Тому МВС ухвалило рішення відкласти роботу системи відеофіксації порушень правил дорожнього руху до закінчення режиму суворого карантину.

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