Експерти назвали найнадійніші авто на ринку Європи

Експерти німецької організації TUV склали рейтинг автомобілів, представлених на ринку в Європі, які практично не ламаються.

Фахівці спиралися на дані про частоту відвідувань сервісних центрів машинами за останні три роки.

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Було протестовано і досліджено понад двісті автомобілів Так, найнадійнішим був визнаний кросовер Mercedes-Benz GLC. Також в десятку авто, які практично не вимагають ремонту, увійшли п'ять побратимів цієї німецької марки: A-Class, B-Class, C-Class, E-Class Coupe і SLC / SLK.

Крім Mercedes до надійних автоексперти віднесли Audi A1, Audi Q5 і Audi Q3, Porsche 911 і Mazda CX-3. Найгіршими в цьому рейтингу стали дві моделі Dacia (Renault) Logan і Duster, а також Citroen Berlingo.

Mercedes-Benz A-Class

Mercedes-Benz B-Class

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