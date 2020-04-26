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Експерти назвали найнадійніші авто на ринку Європи

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Mercedes-Benz GLC - фото 1
Mercedes-Benz GLC / motor

Експерти німецької організації TUV склали рейтинг автомобілів, представлених на ринку в Європі, які практично не ламаються.

Фахівці спиралися на дані про частоту відвідувань сервісних центрів машинами за останні три роки.

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Було протестовано і досліджено понад двісті автомобілів Так, найнадійнішим був визнаний кросовер Mercedes-Benz GLC. Також в десятку авто, які практично не вимагають ремонту, увійшли п'ять побратимів цієї німецької марки: A-Class, B-Class, C-Class, E-Class Coupe і SLC / SLK.

Крім Mercedes до надійних автоексперти віднесли Audi A1, Audi Q5 і Audi Q3, Porsche 911 і Mazda CX-3. Найгіршими в цьому рейтингу стали дві моделі Dacia (Renault) Logan і Duster, а також Citroen Berlingo.

Mercedes-Benz A-Class - фото 400131
Mercedes-Benz A-Class
Mercedes-Benz B-Class - фото 400132
Mercedes-Benz B-Class

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Джерело: motor
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