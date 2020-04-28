Водії можуть перевірити й оплатити штрафи за порушення ПДР онлайн: як це зробити

Міністерство внутрішніх справ спільно з сервісом Штрафи UA запустило додаток, де водії за номером свого посвідчення, ІПН або за серією та номером штрафу можуть перевірити та заплатити за порушення правил дорожнього руху. Розповідаємо, як це зробити.

За даними Патрульної поліції, впродовж 2019 року водійських штрафів було виписано на приблизно 500 мільйонів гривень. При цьому 40% з них водії не оплатили вчасно, через що стикалися з арештом майна, банківського рахунку та іншими заходами.

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Щоб розв'язати цю проблему, сервіс Штрафи UA випустив оновлення додатку. Тепер у ньому можна не тільки сплатити штраф, але й перевірити статус та історію сплат.

Оновлена версія додатку Штрафи UA вже доступна для власників IOS, а оновлення для Android вийде на початку травня

"Люди не знають, що за ними все ще є заборгованість. 40-50% запитів, з якими до нас звертаються щодня, стосуються того, як перевірити статус сплати. Тому що сплачено –​ не означає погашено, – наголошує засновник сервісу Штрафи UA Денис Дмитров. – Після відкриття реєстру у співпраці з МВС, ми нарешті створили оновлену версію. Тепер це універсальний сервіс, який вирішує повний комплекс завдань – від отримання інформації про штраф до контролю погашення штрафу в базі поліції".

За даними платформи Opendatabot, станом на зараз сумарний обсяг непогашених водійських штрафів дорівнює 858 954, що становить приблизно 0,5 млрд грн. Однією з ключових причин є складний процес оплати, що передбачає проходження низки інстанцій.

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