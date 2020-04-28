На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Водії можуть перевірити й оплатити штрафи за порушення ПДР онлайн: як це зробити
-
- 71
Міністерство внутрішніх справ спільно з сервісом Штрафи UA запустило додаток, де водії за номером свого посвідчення, ІПН або за серією та номером штрафу можуть перевірити та заплатити за порушення правил дорожнього руху. Розповідаємо, як це зробити.
За даними Патрульної поліції, впродовж 2019 року водійських штрафів було виписано на приблизно 500 мільйонів гривень. При цьому 40% з них водії не оплатили вчасно, через що стикалися з арештом майна, банківського рахунку та іншими заходами.
До теми: Експерти назвали найнадійніші авто на ринку Європи
Щоб розв'язати цю проблему, сервіс Штрафи UA випустив оновлення додатку. Тепер у ньому можна не тільки сплатити штраф, але й перевірити статус та історію сплат.
Оновлена версія додатку Штрафи UA вже доступна для власників IOS, а оновлення для Android вийде на початку травня
"Люди не знають, що за ними все ще є заборгованість. 40-50% запитів, з якими до нас звертаються щодня, стосуються того, як перевірити статус сплати. Тому що сплачено – не означає погашено, – наголошує засновник сервісу Штрафи UA Денис Дмитров. – Після відкриття реєстру у співпраці з МВС, ми нарешті створили оновлену версію. Тепер це універсальний сервіс, який вирішує повний комплекс завдань – від отримання інформації про штраф до контролю погашення штрафу в базі поліції".
За даними платформи Opendatabot, станом на зараз сумарний обсяг непогашених водійських штрафів дорівнює 858 954, що становить приблизно 0,5 млрд грн. Однією з ключових причин є складний процес оплати, що передбачає проходження низки інстанцій.
Читайте також: Електромобілі Tesla тепер самі будуть зупинятися на червоний сигнал світлофора
-
20:14Анджеліна Джолі звернулась до батьків, які переживають карантин з дітьми
-
20:00Акушерка 11, 12 серія: дивитись онлайн фінал серіалу на СТБ
-
19:51У популярний месенджер додадуть функцію відеодзвінків
-
19:43Користь карантину: українці почали більше читати та купувати книг
-
19:20Принц Гаррі з'явиться у спецвипуску легендарного мультфільму
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
19:14Ентузіасти перетворили Redmi K30 Pro на мікроскоп: результати вражають
-
18:53Науковці розповіли, чому жінкам важливо бути закоханими
-
18:42Дивний тренд: у Фінляндії стали популярні торти у вигляді туалетного паперу
-
18:33ТОП-7 нових комедій, які зроблять вечір хорошим
-
18:24Капустяні котлети: рецепт, який змусить забути про м'ясо
-
18:18Коли закінчиться пандемія коронавірусу в Україні та світі: учені назвали дати
-
18:13Американець відкрив ресторан для білок і птахів: чим багате його меню?
-
18:01Гороскоп на 29 квітня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
17:55Українська супермодель відверто розповіла про чоловіка-тирана
-
17:50Супермама 14 випуск: дивитись онлайн, що найбільше вразило учасниць
-
17:41Список смартфонів Xiaomi, які отримають MIUI 12: хто потрапить у першу хвилю поширення
-
17:22Рожеве море: фламінго заповнили міста Індії
-
17:14Кеті Перрі прийшла на шоу American Idol у костюмі антисептика: кумедне відео
-
16:51Зірка Гаррі Поттера Емма Вотсон зустрічається з екснаркоторговцем
-
16:42Становлення: дивіться тизер документального фільму про Мішель Обаму
-
16:31Водії можуть перевірити й оплатити штрафи за порушення ПДР онлайн: як це зробити
-
16:21Футболіст збірної Англії посапав город у капцях Gucci
-
16:13Дивіться, як проводять реконструкцію іграшкового Bentley Mulsanne
-
18:33ТОП-7 нових комедій, які зроблять вечір хорошим
-
16:31Водії можуть перевірити й оплатити штрафи за порушення ПДР онлайн: як це зробити
-
13:33Як Київ буде виходити з карантину: Кличко пояснив, що відкриють на першому етапі
-
12:05ТЕСТ: Яка пісня – гімн твого карантину?
-
09:19Новини про коронавірус в Україні: статистика, скільки хворих 28 квітня
-
07:15Погода в Україні 28 квітня: нова порція потепління
- 27 квітня
-
20:33Серіали про музичну індустрію, які перевернуть ваш світ
-
18:38Україна може вийти з карантину швидше, аніж планувалось: заява прем'єра
-
16:30Коли в Україні відновлять рух поїздів, автобусів та авіа: відповідь міністра
-
13:55Чи пов'язані 5G та коронавірус: відповідь експертів
-
11:02Тіна Кароль і Dan Balan представили спільну пісню у фіналі Голосу: романтичне відео
-
09:03Роман Сасанчин – переможець шоу Голос країни 2020: біографія і найкращі виступи
-
07:15Погода в Україні 27 квітня: точний прогноз на сьогодні
- 26 квітня
-
20:52Після карантину влада Сицилії оплатить туристам половину вартості квитків
-
18:50Дівчина тижня: розкута модель Мікі Хамано, яка не звикла приховувати спокусливе тіло (18+)
-
16:35Чорнобильська катастрофа: фото і міфи про зону відчуження
-
13:20Найпопулярніші пісні тижня: плейлист нової музики для крутого настрою
-
11:00Фільми і серіали про Чорнобиль, які показують правду про аварію на ЧАЕС
-
09:30Новини про коронавірус в Україні: статистика, скільки хворих 26 квітня
-
08:31Названий найбільш шкідливий сніданок: усі ним грішать
- 25 квітня
-
21:22Така сексуальна: гаряча дружина Ступки оголилась на камеру (18+)
-
19:22Психологи розповіли, про що чоловіки та жінки шкодують після сексу
-
15:21Як змінилися актори фільму Пірати Карибського моря
-
13:30Як Україна буде виходити з карантину: офіційний план уряду
-
11:45Ці антистрес-продукти вбережуть ваші нерви на карантині