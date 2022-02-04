Запасайтеся попкорном: Netflix оголосив головні прем'єри 2022 року

Netflix покаже ці фільми та серіали у 2022 році

Стрімінговий сервіс Netflix представив список фільмів та серіалів. Вони вийдуть у 2022 році. Компанія, як і раніше, планує показувати по одному новому шоу щотижня.

Серед найбільш очікуваних прем'єр – продовження серіалу "Енола Голмс" із Міллі Боббі Браун і Генрі Кавіллом, фільм "Ножі наголо 2" із Деніелом Крейгом та бойовик "Сірий чоловік" братів Руссо з Райаном Гослінгом та Крісом Евансом у головних ролях. Гайда дивитися тизер з прем'єрами на Радіо MAXIMUM!

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Netflix покаже комедії "You People" з Джоною Гіллом і Едді Мерфі, "Ім'я наше – Адам" з Раяном Рейнольдсом і Дженніфер Гарнер, а також стрічку "Me Time" з Кевіном Гартом і Марком Волбергом.

Крім цього, сервіс потішить фанатів Адама Драйвера та Грети Гервіг фільмом "Білий шум", а шанувальників Крістіана Бейла та Джилліан Андерсон – картиною "Блідно-блакитне око".

Перед тим ми розповідали, що новий південнокорейський серіал "Усі ми мертві" б'є рекорди популярності Netflix. Хоррор, який вийшов на екрани 28 січня, очолив світовий ТОП 10 платформи з переглядів. За даними аналітичної компанії FlixPatrol, "Усі ми мертві" лише за добу після прем'єри (28 січня) став найбільш перегляданим серіалом у понад 25 країнах. А уже 31 січня він очолив чарти у 46 країнах світу.

Раніше Netflix виділив 1 мільйон доларів на стипендії для студентів із країн Африки. На них зможуть претендувати учні з більш як десяти університетів.

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