Netflix виділив 1 мільйон доларів на стипендії для студентів з країн Африки

Фонд Netflix Creative Equity передав 1 мільйон доларів студентам Південної Африки, які вивчають кіно та телебачення.

Гроші зі стипендіального фонду покриють не лише витрати на навчання, а й проживання та медицину. Про це повідомляє Deadline.

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Найближчим часом у партнерстві з консалтинговою фірмою Tshikululu Social Investments і Спільнотою з питань розвитку країн Південної Африки буде проведено конкурс серед студентів. Можливість подати заявку отримають учні близько дванадцяти вишів, кількість яких поповнюється. Наприклад, у програмі беруть участь Кейптаунський університет і Школа кіно та акторської майстерності AACA.

Директор Netflix за контентом в Африці Бен Амадасан розповів, що компанія дуже схвильована потенціалом майбутніх сценаристів: "Ми дуже хочемо зіграти свою роль і підтримувати студентів, захоплених цією індустрією".

Netflix Creative Equity був створений у 2021 році та є частиною Фонду творчого капіталу Netflix. У його завдання входить протягом наступних п'яти років підтримувати різні ініціативи у всьому світі.

Раніше Netflix випустив трейлер серіалу "Створюючи Анну" з Джулією Гарнер у головній ролі. Прем'єра шоу на стрімінговому сервісі відбудеться 11 лютого.

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