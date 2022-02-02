Фанати Матриці побачили у новому фільмі пасхалку: що на ній зображено

Користувачі Reddit виявили у сцені фільму "Матриця: Воскресіння", в якій Нео їсть локшину в кафе, фотографію виконавця ролі – Кіану Рівза. Вона зроблена в молодості, біля дверей цього ж закладу.

З'ясувалося, що знімок зроблений у китайській локшинній House of Nanking у Сан-Франциско, де Рівз часто обідає. Про це розповідає видання Chefkathyfang.

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На цій фотографії – я, коли ще навчалася у середній школі, разом із Кіану Рівзом у черзі в House of Nanking. Це фото й зараз висить на нашій стіні у кафе. Якщо ви зайдете туди, то знайдете його на стіні поряд із місцями біля вікон. Як і в новій "Матриці", – розповіла дочка господаря закладу Кеті Фенг.

Жінка також додала, що під час зйомок у закладі команда "Матриці" подарувала їй якіснішу версію фотографії. Тепер вона висить на стіні кафе.

Раніше ми розповідали, що Сальма Хайєк була однією з чотирьох фіналісток на роль Трініті у першій частині "Матриці". Але, на жаль для актриси, вона провалилася на тесті фізичної витривалості. Про це акторка розповіла в інтерв'ю Red Table Talk Джаді Пінкетт Сміт, котра теж була претенденткою на роль, але зіграла Ніобе.

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