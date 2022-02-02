"Усі ми мертві": світовий чарт Netflix очолив новий південнокорейський серіал

Новий південнокорейський серіал "Усі ми мертві" б'є рекорди популярності Netflix. Хоррор, який вийшов на екрани 28 січня, очолив світовий ТОП 10 платформи з переглядів.

За даними аналітичної компанії FlixPatrol, "Усі ми мертві" лише за добу після прем'єри (28 січня) став найбільш перегляданим серіалом у понад 25 країнах. А уже 31 січня шахи очолили чарти у 46 країнах світу.

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У центрі сюжету – група старшокласників, які опинилися замкненими у школі під час наступу зомбі-апокаліпсису. Причиною катастрофи став лабораторний хом'як. У соцмережах користувачі радять подивитися "Усі ми мертві" тим, кому сподобалася "Гра в кальмара", "Потяг у Пусан" та "28 днів по тому". У 12 епізодах поєднуються драма, комедія, жах, трилер та бойовик.

"Усі ми мертві" – дивіться онлайн трейлер нового південнокорейського серіалу:

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