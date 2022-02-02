Фільм "Людина-павук: Додому шляху нема" збільшив прибутки Sony у понад 5 разів

2021 рік для Sony Pictures був значно успішнішим

Кінокомпанія Sony Pictures Entertainment зафіксувала прибуток за третій квартал у розмірі 1,314 мільярда доларів. Такий успіх зумовлений зборами нового фільму "Людина-павук: Додому шляху нема".

Як повідомляє Deadline, Sony заробила на 570% більше у порівнянні з аналогічним періодом 2020 року. Виторг зріс на 122% – до 6,063 мільярда доларів.

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Представники компанії зазначили, що іншими факторами, що сприяли зростанню прибутку, стали показники фільму "Веном-2" та зростання продажів телевізійної продукції завдяки ліцензуванню серіалу "Сайнфелд".

У четвертому кварталі Sony планує випустити фільм "Uncharted: Незвідане" із Томом Голландом у головній ролі. Потім у квітні вийде "Морбіус", у липні – "Швидше за кулю", а у жовтні мультфільм "Людина-павук: Навколо всесвіту – 2". За прогнозами, прибуток компанії за весь рік складе 1,8 мільярда доларів.

Нагадаємо, за сюжетом нової "Людини-павука" особистість Пітера Паркера стає відома всім. Він перестає бути героєм. Люди ненавидять його за вбивство Містеріо, а поліція намагається розслідувати справу. Якщо ви досі не бачили фільм, то наполегливо рекомендуємо це зробити. Ви не пошкодуєте!

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