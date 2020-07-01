Запаморочлива краса міст: дивіться фото переможців конкурсу Urban Photo Awards

Журі міжнародного конкурсу міської фотографії Urban Photo Awards назвало переможців цього року. Премію організували у співпраці з італійською культурною асоціацією Dotart і фестивалем Trieste Photo Days. Дивіться фото, які перемогли!

Журі розглянуло понад 10 000 заявок з усього світу. Роботи представлені в категоріях "Вулиці", "Люди", "Простори" і "Творчість".

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Церемонія нагородження відбудеться 24 жовтня 2020 року. Кульмінацією конкурсу стане фестиваль Trieste Photo Days, на якому покажуть колективну виставку робіт переможців, які отримали найкращі оцінки, а також проведуть низку заходів, бесід та семінарів, присвячених міській фотографії.

До вашої уваги найкращі фотороботи:

"Аточа". Хав'єр Арсенільяс



"Різнобарвні двері". Герді Хутом



"Реквієм за фортепіано". Т'єрі Ромен



"Заняття йогою в Lake Hotel". Пігмаліон Каратзас



"Погляд". Клаус Ленз



"Сиди вдома". Андреа Чіккетті



"Zique Center в Гонконзі". Вільям Шум



"Роздуми Новеценто". Марко Тальяріно



"Баку". Ясир Алаа Мобарак



"Любов до кривих". Френк I



"Бенідорм". Денні Франзреб



"Дезінфекція". Ф. Ділек Уяр

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