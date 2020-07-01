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Запаморочлива краса міст: дивіться фото переможців конкурсу Urban Photo Awards

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Загалом журі розглянуло понад 10 тисяч фотографій - фото 1
Загалом журі розглянуло понад 10 тисяч фотографій

Журі міжнародного конкурсу міської фотографії Urban Photo Awards назвало переможців цього року. Премію організували у співпраці з італійською культурною асоціацією Dotart і фестивалем Trieste Photo Days. Дивіться фото, які перемогли!

Журі розглянуло понад 10 000 заявок з усього світу. Роботи представлені в категоріях "Вулиці", "Люди", "Простори" і "Творчість".

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Церемонія нагородження відбудеться 24 жовтня 2020 року. Кульмінацією конкурсу стане фестиваль Trieste Photo Days, на якому покажуть колективну виставку робіт переможців, які отримали найкращі оцінки, а також проведуть низку заходів, бесід та семінарів, присвячених міській фотографії.

До вашої уваги найкращі фотороботи:

"Аточа". Хав'єр Арсенільяс

Запаморочлива краса міст: дивіться фото переможців конкурсу Urban Photo Awards - фото 413363
"Різнобарвні двері". Герді Хутом

Запаморочлива краса міст: дивіться фото переможців конкурсу Urban Photo Awards - фото 413371
"Реквієм за фортепіано". Т'єрі Ромен

Запаморочлива краса міст: дивіться фото переможців конкурсу Urban Photo Awards - фото 413367
"Заняття йогою в Lake Hotel". Пігмаліон Каратзас

Запаморочлива краса міст: дивіться фото переможців конкурсу Urban Photo Awards - фото 413362
"Погляд". Клаус Ленз

Запаморочлива краса міст: дивіться фото переможців конкурсу Urban Photo Awards - фото 413364
"Сиди вдома". Андреа Чіккетті

Запаморочлива краса міст: дивіться фото переможців конкурсу Urban Photo Awards - фото 413366
"Zique Center в Гонконзі". Вільям Шум

Запаморочлива краса міст: дивіться фото переможців конкурсу Urban Photo Awards - фото 413372
"Роздуми Новеценто". Марко Тальяріно

Запаморочлива краса міст: дивіться фото переможців конкурсу Urban Photo Awards - фото 413369
"Баку". Ясир Алаа Мобарак

Запаморочлива краса міст: дивіться фото переможців конкурсу Urban Photo Awards - фото 413370
"Любов до кривих". Френк I

Запаморочлива краса міст: дивіться фото переможців конкурсу Urban Photo Awards - фото 413365
"Бенідорм". Денні Франзреб

Запаморочлива краса міст: дивіться фото переможців конкурсу Urban Photo Awards - фото 413368
"Дезінфекція". Ф. Ділек Уяр

Запаморочлива краса міст: дивіться фото переможців конкурсу Urban Photo Awards - фото 413361

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Джерело: Buro247
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