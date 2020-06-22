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Фотограф показав, що всі постери до фільмів насправді однакові

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Кіно - фото 1
Кіно / Steffen Studio

Кіноіндустрія стрімко розвивається, пропонуючи глядачам все і нові і нові продукти з великою кількістю спецефектів. Здавалося б, з розвитком технологій мав би розвиватися і напрямок створення постерів до фільмів, але ні!

Фотограф і креативний директор Steffen Studio Лі Стеффен вирішив показати, що всі постери до фільмів, насправді, однакові. Їх можна розділити на декілька категорій, в одну з яких обов'язково потрапить той чи інший постер.

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Бойовики з помаранчево-блакитними постерами

Фотограф показав, що всі постери до фільмів насправді однакові - фото 411598

Постери з розставленими ногами

Фотограф показав, що всі постери до фільмів насправді однакові - фото 411599

Постери з розмитим зображенням поліцейського

Фотограф показав, що всі постери до фільмів насправді однакові - фото 411595

Постер з парочкою, яка опирається ліктями один на одного

Фотограф показав, що всі постери до фільмів насправді однакові - фото 411597

Постери з чорною спиною

Фотограф показав, що всі постери до фільмів насправді однакові - фото 411596

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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