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Нейромережа показала, як виглядала натурниця Статуї Свободи
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Якщо вас цікавить, як виглядали культові особистості, яких тепер упізнають мільйони людей по всьому світу, то нейромережі можуть вам у цьому допомогти. Так ШІ навчився відновлювати зовнішність людей на основі картин і скульптур. Дивіться, що з того вийшло.
Штучний інтелект створює реалістичні портрети, за якими можна зрозуміти, як насправді виглядали легендарні особистості, які жили до винаходу фотографії.
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У твіттері є навіть окремий акаунт, присвячений таким експериментам. Його веде фотограф з Амстердама Бас Утервайк (Bas Uterwijk), що ховається під псевдонімом Gandbrood. За допомогою сервісу Art Breeder він створив портрети Давида (зі статуї Мікеланджело), Наполеона Бонапарта і багатьох інших відомих історичних персонажів.
Статуя Свободи (імовірно, Ізабелла Бойєр)
Наполеон Бонапарт
Єлизавета I, королева Великобританії
Давид (скульптура Мікеланджело)
Вінсент Ван Гог
Думгай з гри Doom
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