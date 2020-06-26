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Нейромережа показала, як виглядала натурниця Статуї Свободи

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Натурниця статуї Свободи могла виглядати так - фото 1
Натурниця статуї Свободи могла виглядати так

Якщо вас цікавить, як виглядали культові особистості, яких тепер упізнають мільйони людей по всьому світу, то нейромережі можуть вам у цьому допомогти. Так ШІ навчився відновлювати зовнішність людей на основі картин і скульптур. Дивіться, що з того вийшло.

Штучний інтелект створює реалістичні портрети, за якими можна зрозуміти, як насправді виглядали легендарні особистості, які жили до винаходу фотографії.

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У твіттері є навіть окремий акаунт, присвячений таким експериментам. Його веде фотограф з Амстердама Бас Утервайк (Bas Uterwijk), що ховається під псевдонімом Gandbrood. За допомогою сервісу Art Breeder він створив портрети Давида (зі статуї Мікеланджело), ​​Наполеона Бонапарта і багатьох інших відомих історичних персонажів.

Статуя Свободи (імовірно, Ізабелла Бойєр)

Нейромережа показала, як виглядала натурниця Статуї Свободи - фото 412575

Наполеон Бонапарт

Нейромережа показала, як виглядала натурниця Статуї Свободи - фото 412574

Єлизавета I, королева Великобританії

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Давид (скульптура Мікеланджело)

Нейромережа показала, як виглядала натурниця Статуї Свободи - фото 412576

Вінсент Ван Гог

Нейромережа показала, як виглядала натурниця Статуї Свободи - фото 412573

Думгай з гри Doom

Нейромережа показала, як виглядала натурниця Статуї Свободи - фото 412572

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