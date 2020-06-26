Нейромережа показала, як виглядала натурниця Статуї Свободи

Якщо вас цікавить, як виглядали культові особистості, яких тепер упізнають мільйони людей по всьому світу, то нейромережі можуть вам у цьому допомогти. Так ШІ навчився відновлювати зовнішність людей на основі картин і скульптур. Дивіться, що з того вийшло.

Штучний інтелект створює реалістичні портрети, за якими можна зрозуміти, як насправді виглядали легендарні особистості, які жили до винаходу фотографії.

Це цікаво: Майбутнє поруч: головну роль у фільмі віддали роботу зі штучним інтелектом

У твіттері є навіть окремий акаунт, присвячений таким експериментам. Його веде фотограф з Амстердама Бас Утервайк (Bas Uterwijk), що ховається під псевдонімом Gandbrood. За допомогою сервісу Art Breeder він створив портрети Давида (зі статуї Мікеланджело), ​​Наполеона Бонапарта і багатьох інших відомих історичних персонажів.

Статуя Свободи (імовірно, Ізабелла Бойєр)

Наполеон Бонапарт

Єлизавета I, королева Великобританії

Давид (скульптура Мікеланджело)

Вінсент Ван Гог

Думгай з гри Doom

Читайте також: Smother: слухайте нову пісню Nirvana, створену штучним інтелектом