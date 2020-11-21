Запальна Демі Роуз у куртці на голе тіло здивувала фанатів (18+)

Популярна модель Демі Роуз зовсім не боїться холодної погоди, що яскраво демонструє своїм новим гарячим образом. Ця дівчина може забути не лише про светрик, а й про спіднє.

25-річна британська фотомодель та блогерка Демі Роуз хоч і відрізняється від своїх колег через невисокий зріст та пишні форми, але мало хто може встояти перед її вродою. Тому не дивно, що за англійською версією Кім Кардашян стежать понад 10 мільйонів підписників в соцмережі Instagram.

І ще: Гаряча тенісистка: модель Келлі Гейл розбурхала своїми формами (18+)

Нещодавно дівчина вирішила показати, що восени можна дозволити собі гуляти тільки в куртці. І це зовсім не жарт, адже Демі знехтувала не тільки бюстгальтером, а й светром. Здається, так вона вводить новий модний тренд, який краще не повторювати, якщо ви не мешкаєте у якійсь теплій країні. Але це не завадило фанатам засипати Роуз компліментами щодо її сміливості.

Джерело фото: instagram.com/demirose

Читайте також: Природна врода: як вигляд має модель Сара Сампайо без косметики