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Запальна Демі Роуз у куртці на голе тіло здивувала фанатів (18+)

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Демі Роуз засвітила бюст - фото 1
Демі Роуз засвітила бюст / instagram.com/demirose

Популярна модель Демі Роуз зовсім не боїться холодної погоди, що яскраво демонструє своїм новим гарячим образом. Ця дівчина може забути не лише про светрик, а й про спіднє.

25-річна британська фотомодель та блогерка Демі Роуз хоч і відрізняється від своїх колег через невисокий зріст та пишні форми, але мало хто може встояти перед її вродою. Тому не дивно, що за англійською версією Кім Кардашян стежать понад 10 мільйонів підписників в соцмережі Instagram.

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Нещодавно дівчина вирішила показати, що восени можна дозволити собі гуляти тільки в куртці. І це зовсім не жарт, адже Демі знехтувала не тільки бюстгальтером, а й светром. Здається, так вона вводить новий модний тренд, який краще не повторювати, якщо ви не мешкаєте у якійсь теплій країні. Але це не завадило фанатам засипати Роуз компліментами щодо її сміливості.

Запальна Демі Роуз у куртці на голе тіло здивувала фанатів (18+) - фото 435973

Джерело фото: instagram.com/demirose

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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