Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Холостячка Топ-модель по-українськи

Гаряча тенісистка: модель Келлі Гейл розбурхала своїми формами (18+)

  • 0
Гаряча тенісистка: модель Келлі Гейл розбурхала своїми формами (18+) - фото 1

Популярна модель Келлі Гейл знову опинилась у центрі уваги мережі, а все через свою любов до тенісу, а також дуже спортивну форму.

25-річна шведська модель та ангел Victoria's Secret Келлі Гейл підкорює серця не тільки з подіумів, а й зі свого акаунті в соцмережі Instagram. Там за красунею з індійсько-австралійським походженням та особливою вродою стежать понад мільйон користувачів. А все тому, що Келлі ледь не кожного дня публікує кадри зі своїх буднів.

І ще: Природна врода: як вигляд має модель Сара Сампайо без косметики

Нещодавно дівчина показала своє улюблене заняття, а саме теніс. Звісно ж, не обійшлось без ефектних фото у формі, яка лише підкреслила прес та струнку фігуру Гейл. Цей ангел завжди готовий вийти на подіум!

Гаряча тенісистка: модель Келлі Гейл розбурхала своїми формами (18+) - фото 435940

Гаряча тенісистка: модель Келлі Гейл розбурхала своїми формами (18+) - фото 435941

Гаряча тенісистка: модель Келлі Гейл розбурхала своїми формами (18+) - фото 435942

Джерело всіх фото: instagram.com/kellybellyboom

Читайте також: Дженніфер Еністон вразила шанувальників молодістю на фото без фільтрів

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Дівчина тижня: гаряча Луна Бенна, яка стала ще популярнішою після появи у Tinder (18+)
  • 15 листопада, 21:53
  • 1413
ТОП 5 порад, як не розбити свій смартфон
  • 12 листопада, 18:00
  • 207
Тест на День писемності і мови: як добре ти знаєш українську?
  • 09 листопада, 10:18
  • 2340
Загрузка...
Новини