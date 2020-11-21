Гаряча тенісистка: модель Келлі Гейл розбурхала своїми формами (18+)

Популярна модель Келлі Гейл знову опинилась у центрі уваги мережі, а все через свою любов до тенісу, а також дуже спортивну форму.

25-річна шведська модель та ангел Victoria's Secret Келлі Гейл підкорює серця не тільки з подіумів, а й зі свого акаунті в соцмережі Instagram. Там за красунею з індійсько-австралійським походженням та особливою вродою стежать понад мільйон користувачів. А все тому, що Келлі ледь не кожного дня публікує кадри зі своїх буднів.

І ще: Природна врода: як вигляд має модель Сара Сампайо без косметики

Нещодавно дівчина показала своє улюблене заняття, а саме теніс. Звісно ж, не обійшлось без ефектних фото у формі, яка лише підкреслила прес та струнку фігуру Гейл. Цей ангел завжди готовий вийти на подіум!

Джерело всіх фото: instagram.com/kellybellyboom

Читайте також: Дженніфер Еністон вразила шанувальників молодістю на фото без фільтрів