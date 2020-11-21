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Природна врода: як вигляд має модель Сара Сампайо без косметики

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Сара Сампайо у реальному житті - фото 1
Сара Сампайо у реальному житті

Популярна модель Victoria's Secret Сара Сампайо захопила шанувальників знімками без макіяжу. На неї можна дивитись вічно!

29-річна португальська модель Сара Сампайо активно працює над своєю кар'єрою, тому часто з'являється на обкладинках модних видань, світських заходах та зйомках для брендів. До того ж, дівчина веде акаунт в соцмережі Instagram. Там за красунею стежать більш як 7 мільйонів підписників.

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Не варто забувати і про те, що Сара обожнює ділитись не лише ідеальними кадрами з фотосесій, а й звичайними селфі без макіяжу та фоторедакторів. Дівчина демонструє, що справжньої вроди не варто соромитись, чим підкорює серця фанатів.

Природна врода: як вигляд має модель Сара Сампайо без косметики - фото 435922

Природна врода: як вигляд має модель Сара Сампайо без косметики - фото 435923

Природна врода: як вигляд має модель Сара Сампайо без косметики - фото 435924

Природна врода: як вигляд має модель Сара Сампайо без косметики - фото 435926

Природна врода: як вигляд має модель Сара Сампайо без косметики - фото 435927

Природна врода: як вигляд має модель Сара Сампайо без косметики - фото 435928

Джерело всіх фото: instagram.com/sarasampaio

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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