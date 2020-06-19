Занадто маленьке бікіні моделі збентежило користувачів мережі: фото 18+

Покупці розкритикували американський бренд за дуже маленький розмір купальника, бюстгальтер від якого на рекламному фото прикрив тільки невелику частину грудей моделі. Відвертий знімок з'явився на сторінці марки в Instagram.

На кадрах дівчина позує в бікіні від бренду Fashion Nova. Красуню сфотографували в купальнику кислотно-салатового кольору. При цьому трикутні чашки бюстгальтера прикривають тільки невелику частину грудей в області сосків.

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Образ моделі доповнений прозорою накидкою на стегнах в тон купальнику. Комплект Summer Dreaming 3 Piece Bikini Set коштує близько 770 грн.

Покупці бренду розкритикували компанію за те, що верхня частина наряду помітно мала для моделі.

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