Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин

Памела Андерсон засвітила груди у новій пікантній фотосесії

  • 49
Памела Андерсон - фото 1
Памела Андерсон / instagram

Відома американська актриса, фотомодель та секс-символ 90-х Памела Андерсон порадувала своїх шанувальників сміливим знімком з пікантної фотосесії. На них зірка з'явилася у відвертому образі.

Так, на свіжому сексуальному кадрі 52-річна Памела Андерсон позувала у прозорому пеньюарі, який одягнула на оголене тіло. Видно, що бюстгальтер красуня проігнорувала.

І ще: Популярна plus-size блогерка повторила голий знімок Зої Кравіц: пікантна фотопародія (18+)

Знімки актриса не прокоментувала. Залишила тільки емодзі у вигляді квітки. Проте й без зайвих слів користувачі мережі оцінили результати пікантного фотосету у нижній мереживній білизні.

Читайте також: До і після: Сальма Хайєк показала свою природну вроду

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Літній відпочинок в Україні 2020: огляд ТОП 15 місць, куди варто поїхати
  • 12 червня, 15:00
  • 8158
4G тягне по Україні: вигравай круті призи в новій акції від Радіо МАКСИМУМ і Київстар
  • 03 червня, 11:50
  • 251
Великий переїзд: на Радіо МАКСИМУМ стартувало нове ранкове шоу
  • 15 червня, 16:18
  • 327
Загрузка...
Новини