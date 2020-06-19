Памела Андерсон засвітила груди у новій пікантній фотосесії

Відома американська актриса, фотомодель та секс-символ 90-х Памела Андерсон порадувала своїх шанувальників сміливим знімком з пікантної фотосесії. На них зірка з'явилася у відвертому образі.

Так, на свіжому сексуальному кадрі 52-річна Памела Андерсон позувала у прозорому пеньюарі, який одягнула на оголене тіло. Видно, що бюстгальтер красуня проігнорувала.

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Знімки актриса не прокоментувала. Залишила тільки емодзі у вигляді квітки. Проте й без зайвих слів користувачі мережі оцінили результати пікантного фотосету у нижній мереживній білизні.

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