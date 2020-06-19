Популярна plus-size блогерка повторила голий знімок Зої Кравіц: пікантна фотопародія (18+)

Відома своїми пародіями австралійська блогерка Селеста Барбер повторила відверте фото голлівудської актриси. Пікантним знімком зірка мережі поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Так, на свіжій фотопародії блогерка позує топлес, прикривши груди локонами. Барбер просунула руки під трусики з обох сторін і сміється. Разом зі своїм пікантним фото австралійка показала оригінальний знімок, на якому зображена голлівудська актриса Зої Кравіц.

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У коментарі до посту Барбер написала "коли вони намагаються сказати вам, що є тільки один тип краси". Користувачі мережі позитивно оцінили відвертий знімок зірки Instagram і відзначили, що вона відмінно виглядає.

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