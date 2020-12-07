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Замість вівсянки: ідеальна каша для сніданку
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На полицях магазинів є величезна кількість різноманітних видів круп. Нижче буде представлена найкорисніша каша на сніданок, її властивість та енергетична цінність.
Всі крупи корисні. У кожної свої плюси і мінуси. Але є одна каша, що стане вам у пригоді на сніданок.
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Гречана каша
Це далеко не найпоширеніший варіант для сніданку. В основному цю крупу подають як гарнір до м'яса або риби. Однак, гречка вкрай корисна саме для сніданку. Калорійність гречки 313 ккал на 100 грамів. Також в цих 100 г міститься 12,5 г білків, 3,3 г жирів, 62 г вуглеводів.
Корисні якості гречаної каші:
- Засвоюваність білка з гречки висока, тому її люблять вегетаріанці, адже вона допомагає замінити тваринний білок.
- Завдяки великому вмісту складних вуглеводів гречана крупа надовго збагачує організм енергією.
- Корисні кислоти з гречки покращують роботу шлунково-кишкового тракту.
- У крупі міститься величезна кількість вітамінів, наприклад, вітаміни групи В і РР, а також мікроелементи і мінерали.
- Як і рис не має в складі глютену.
- Вітаміни А і Е, що містяться в гречці, підтримують здоров'я і красу шкіри, волосся і нігтів.
Важливим моментом є те, що треба готувати каші зі звичайної крупи, а не п'ятихвилинки в пакетиках, в них користі практично ніякої немає. Рецептів є сила-силенна, додають молоко, фрукти і ягоди, горіхи, мед і багато чого іншого. Ці продукти не тільки додадуть цікавого смаку, але і зроблять кашу кориснішою і поживнішою.
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