Який мед краще обрати для схуднення

Для прихильниць нешкідливих дієт і прийомів для скидання ваги мед є оптимальним продуктом. Спочатку варто визначити: який мед краще обрати для схуднення, яку саме користь він приносить.

Секрет чудодійних систем харчування і процедур за участю пасічних продуктів в тому, що ефективний виключно живий мед, вироблений бджолами в результаті збору вихідних речовин з квітів, що не піддавався ніякій пастеризації, що не включає будь-які добавки.

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Наприклад, часто використовуються види меду: квітковий, липовий, каштановий. По суті, це не настільки важливо. Набагато більше значення надається натуральності цього продукту. Для тих, хто вирішив для придбання меду скористатися торговими точками, що займаються масовою реалізацією різних продовольчих продуктів, варто зробити позначку на рахунок якості.

Краще, якщо обраний бджолиний продукт буде не зацукрованим. Відомо, що зацукруванню може піддаватися і натуральний мед, але такий його стан вказує на підвищений відсоток сахарози, яка у великих кількостях небажана до вживання людьми. Отже, ідеальний мед для схуднення – той, що повільно падає з ложки краплями бурштинової прозорості.

Вважається, що для дієт більш відповідний поліфлерний мед, завдяки своєму темному забарвленню і найвищій біологічній корисності. При його прийомі реалізується м'який сечогінний ефект і неагресивна жовчогінна дія, якість якої є вирішальним з огляду на те, що жовч схильна розщеплювати жири, а значить, має сприяти схудненню.

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