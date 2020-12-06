Кулінарний провал: фото страв, які виглядають зовсім не апетитно

У кожного в житті хоча б раз траплялись проблеми з приготуванням їжі, тож не дивно, що в мережі є чимало знімків провальних страв. Якщо ви планували зараз перекусити, то краще не робіть це під час перегляду.

Інколи для того, щоб тішити всіх навколо кулінарними шедеврами, доводиться провести чимало годин на кухні та зробити вдосталь невдалих спроб. Інколи навіть у закладах вирішують, що можна зовсім не напружуватись з презентацією страв. Інколи люди просто перегинають з креативністю під час приготування.

Але не все втрачено! Коли все ідеально: фото їжі, які потішать перфекціоністів

Саме такі випадки і потрапили у підбірку епічних фото їжі, яка не лише не викликає бажання скуштувати, а й може відбити апетит на довгий час.

Джерело фото: Reddit

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