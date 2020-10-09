Замість вітамінних добавок: названі найкорисніші осінні овочі

Багато дієтологів відзначають, що головний принцип побудови осіннього раціону – це локальність і сезонність. Це прекрасний час для того, щоб додати в своє меню сезонні овочі.

Коренеплоди

Треба їсти їх охолодженими і сирими

Буряк

Запікати або варити до стану напівготовності

Їсти сирим з додаванням олії або білого сиру

Можна приготувати буряковий квас

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Морква

Прекрасно запікається з травами

Можна робити улюблену морквину по-корейськи з коріандром

У салати зручно додавати тонкі слайси, нарізані ножем для чищення овочів

Обов'язково до моркви додайте трохи жирів

Картопля

У салаті може дати хороше насичення, але рекомендують попередньо замаринувати в часнику з травами, відварити

Гарбуз

Запікати

Варити крем суп

Робити десерти

Їсти в сирому вигляді

У салаті добре поєднується з солоними білими сирами в запеченому вигляді

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