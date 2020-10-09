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Замість вітамінних добавок: названі найкорисніші осінні овочі

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Осінній раціон - фото 1
Осінній раціон / pinterest

Багато дієтологів відзначають, що головний принцип побудови осіннього раціону – це локальність і сезонність. Це прекрасний час для того, щоб додати в своє меню сезонні овочі.

Коренеплоди
Треба їсти їх охолодженими і сирими

Буряк
Запікати або варити до стану напівготовності
Їсти сирим з додаванням олії або білого сиру
Можна приготувати буряковий квас

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Морква
Прекрасно запікається з травами
Можна робити улюблену морквину по-корейськи з коріандром
У салати зручно додавати тонкі слайси, нарізані ножем для чищення овочів
Обов'язково до моркви додайте трохи жирів

Картопля
У салаті може дати хороше насичення, але рекомендують попередньо замаринувати в часнику з травами, відварити

Гарбуз
Запікати
Варити крем суп
Робити десерти
Їсти в сирому вигляді
У салаті добре поєднується з солоними білими сирами в запеченому вигляді

Замість вітамінних добавок: названі найкорисніші осінні овочі - фото 429466

І ще: Три способи не захворіти під час сезону грипу та застуд

Джерело: instagram
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