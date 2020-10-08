Названий продукт, який руйнує вщент поганий холестерин

Мед дуже корисний продукт, який слід регулярно вживати. Мед має багато корисних властивостей для організму людини. Цей харчовий інгредієнт допомагає позбутися різних проблем.

Знижує рівень холестерину

Мед доволі низькокалорійний і його можуть вживати люди з діабетом, замінивши ним цукор. Також він важливий для тих, хто хоче схуднути і стежить за своїм харчуванням.

Багатий на антиоксиданти

Завдяки цьому мед регулює високий кров'яний тиск. Він чистить організм зсередини, допомагаючи шкірі стати гладкою. Фахівці радять з'їсти ложку меду вранці натщесерце, запиваючи склянкою теплої води. Такий рецепт покращує травлення.

Загоює рани

Мед діє як каталізатор при загоєнні ран, подряпин і опіків. Його можна нанести на поранену ділянку шкіри, щоб загоїти його. Від цього шкоди не буде.

Лікування

Цей продукт для лікування застуди використовували ще наші предки. Він допомагає від кашлю, якщо мед змішати з імбиром і приймати дітям і дорослим. Корисний також чай з медом, коли болить горло.

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