Три способи не захворіти під час сезону грипу та застуд

У всьому світі настав сезон застуд, який в цьому році буде більш небезпечним через коронавірус. Є кілька кроків, які можна зробити, щоб убезпечити себе.

Їжте продукти для вашої імунної системи

Добре збалансована дієта, що включає продукти, багаті вітамінами і мінералами, допоможе зміцнити вашу імунну систему і боротися із застудою і грипом. Деякі вітаміни і мінерали, включаючи вітамін C, вітамін D і цинк, можуть вплинути на те, наскільки добре працює ваша імунна система, допомагаючи боротися з інфекціями.

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Спітнійте

Це може допомогти вивести бактерії з легенів і дихальних шляхів, знизивши ризик застуди, грипу або інших захворювань. Фізичні вправи збільшують циркуляцію антитіл і лейкоцитів в крові, які борються з хворобами. Вважається, що, коли ці антитіла і лейкоцити циркулюють швидше, вони можуть допомогти швидше виявити хвороби. Короткочасне підвищення температури тіла під час і відразу після тренування може допомогти запобігти зростанню бактерій.

Висипайтеся

Нестача сну не тільки змушує вас відчувати себе млявими, вона також впливає на здатність вашої імунної системи захищатися від вірусів. Дослідження показали, що нестача сну збільшує ризик зараження інфекційними захворюваннями, а також серцевими захворюваннями і раком.

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