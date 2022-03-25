Замість тисячі слів: у мережі показали оновлені герби міст-героїв України

Художник-ілюстратор Олександр Ком'яхов створив проєкт нових гербів українських міст. Потужні ілюстрації Ком'яхов показав у Фейсбуці.

Український ілюстратор Олександр Ком'яхов показав, як виглядали б оновлені герби наших міст.

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Кожне з цих міст – герой. Митець з Києва пофантазував на тему оновлення гербів. Він намалював сучасний герб і для рідного міста Києва.

Дивіться потужні ілюстрації:

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