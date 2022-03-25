Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
війна

Замість тисячі слів: у мережі показали оновлені герби міст-героїв України

  • 57
Ілюстрація герба Маріуполя - фото 1
Ілюстрація герба Маріуполя / facebook

Художник-ілюстратор Олександр Ком'яхов створив проєкт нових гербів українських міст. Потужні ілюстрації Ком'яхов показав у Фейсбуці.

Український ілюстратор Олександр Ком'яхов показав, як виглядали б оновлені герби наших міст.

Це важливо: "Ми зараз усі українці": американський шеф-кухар приїхав на кордон з Україною

Кожне з цих міст – герой. Митець з Києва пофантазував на тему оновлення гербів. Він намалював сучасний герб і для рідного міста Києва.

Дивіться потужні ілюстрації:

Замість тисячі слів: у мережі показали оновлені герби міст-героїв України - фото 501765

Замість тисячі слів: у мережі показали оновлені герби міст-героїв України - фото 501766

Замість тисячі слів: у мережі показали оновлені герби міст-героїв України - фото 501767

Замість тисячі слів: у мережі показали оновлені герби міст-героїв України - фото 501768

Замість тисячі слів: у мережі показали оновлені герби міст-героїв України - фото 501769

Замість тисячі слів: у мережі показали оновлені герби міст-героїв України - фото 501770

І ще: Оля Цибульська – Минає день: дивіться потужний кліп з листуванням з військовими

пропозиції партнерів
Новини