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Оля Цибульська – Минає день: дивіться потужний кліп з листуванням з військовими
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Співачка Оля Цибульська випустила кліп на нову пісню "Минає день", присвячену всім закоханим українцям під час війни. У відео можна побачити реальні листування між коханими, які переживають вторгнення російських окупантів на нашу землю.
Популярна співачка Оля Цибульська випустила душевний трек "Минає ніч" та не менш чуттєвий кліп на неї, зібраний з реальних листувань її шанувальників зі своїми другими половинами під час цієї страшної війни через вторгнення Росії.
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Мені страшно так, як і кожному з нас. І, попри великий словниковий запас, не вистачає слів, аби описати жах і біль війни. Але любов не перестає. І кожне ваше смс, кожне слово і зізнання – це фронтові листи, які публікуватимуть в книжках після перемоги. Любіть! Це зараз життєво необхідно. Я поруч і я дуже вас люблю. Цей кліп зібраний з ваших фото і відео, а головне – з ваших переписок. Дякую, що довірили мені кожен скрін і кожні обійми. Слава Україні! Ми обов’язково переможемо, – ділиться сама виконавиця.
Оля Цибульська – Минає день, дивіться кліп онлайн:
Текст пісні Оля Цибульська - Минає день:
Відчуй
Для нас, тільки для нас
Ця ніч
Відкриє всі секрети
Хоч немає їх
Та якщо будуть – не страшно
Ночуй, тільки під зірками
Віч-на-віч з тобою
Я знаю, ти хочеш мені щось сказати
Та занадто очей поруч
Між нами
Минає день
А я люблю тебе сильніше, ніж учора
Минає день, а я
Все більше ціную
Наші розмови
Минає день, а я
Люблю тебе
Сильніше, аніж треба
А кожен вечір перед сном
Кожен вечір перед сном
Мені розповідає
Як у тебе справи небо
Давай про нас шепотом
Щоб не злякати щастя
Я, мабуть, марю тим,
Що є ти і не знаю
Де межа
Віриш, не можу їсти
Віриш, не можу спати
Не знаходжу собі місця
Я мушу турбуватись
Якась дивовижна сила
Мною керує
Та коли ти поруч
Мене це не турбує
Минає день
А я люблю тебе сильніше, ніж учора
(ніж учора)
Минає день, а я
Все більше ціную
Наші розмови
Минає день, а я
Люблю тебе
Сильніше, аніж треба
А кожен вечір перед сном
Кожен вечір перед сном
Мені розповідає
Як у тебе справи небо
Минає день, а я
Минає день, а я
Минає день
Минає день
Минає день, а я
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