"Ми зараз усі українці": американський шеф-кухар приїхав на кордон з Україною

Відомий кухар Хосе Андрес зі США понад 10 років годує людей у гарячих точках. На жаль, тепер і в Україні.

Хосе Андрес – шеф-кухар та засновник організації World Central Kitchen, що відповідає за постачання їжі під час стихійних лих і гуманітарних катастроф.

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Зараз його команда організовує роботу польових кухонь з території Польщі, які зустрічають громадян України після перетину пропускних пунктів.

We are all Ukrainians right now It’s been a long day…but before I go to sleep here’s my message to you… #ChefsForUkraine pic.twitter.com/cumv3NwfUF — José Andrés (@chefjoseandres) March 1, 2022

"Ми зараз усі українці, – звернувся до своїх читачів шеф. – Як ми можемо ставити молодих людей у таке становище? Ми не зробили жодних висновків із жахливих уроків минулого. Моліться за народ України!".

People of the World…Reporting from the Ukraine border! This is one of the places @WCKitchen has hot meals. It is below freezing tonight & I am meeting so many refugees, families who are escaping & don’t know what’s next…We will do our best not to let them down! #ChefsForUkraine pic.twitter.com/YiEemUfLlC — José Andrés (@chefjoseandres) February 28, 2022

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