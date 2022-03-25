Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
війна

"Ми зараз усі українці": американський шеф-кухар приїхав на кордон з Україною

  • 38
Хосе Андрес - фото 1
Хосе Андрес / twitter

Відомий кухар Хосе Андрес зі США понад 10 років годує людей у гарячих точках. На жаль, тепер і в Україні.

Хосе Андрес – шеф-кухар та засновник організації World Central Kitchen, що відповідає за постачання їжі під час стихійних лих і гуманітарних катастроф.

Це важливо: Що робити, якщо втратили або забули паспорт: важлива інструкція

Зараз його команда організовує роботу польових кухонь з території Польщі, які зустрічають громадян України після перетину пропускних пунктів.

"Ми зараз усі українці, – звернувся до своїх читачів шеф. – Як ми можемо ставити молодих людей у таке становище? Ми не зробили жодних висновків із жахливих уроків минулого. Моліться за народ України!".

І ще: "Почнемо з Чорнобаївки": Леся Нікітюк показала зруйновану окупантами Le маршрутку

пропозиції партнерів
Новини