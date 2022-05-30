Замість останнього дзвоника – сирени: Зеленський показав моторошні фото зруйнованих шкіл

На жаль, повномасштабне вторгнення Росії вплинуло геть на всі сфери життя в нашій країні. Не став винятком навчальний процес. І, на жаль, цьогоріч замість останнього дзвоника діти чують хіба сирени.

Щемливий пост у своєму телеграмі опублікував президент України Володимир Зеленський. До нього він прикріпив світлини поруйнованих навчальних закладів.

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Цьогоріч замість останнього дзвоника – звук сирени. Понад 1800 освітніх закладів по всій Україні постраждали від дій окупантів. Розбиті вікна, понівечені парти. У шкільних класах життя застигло ще 23 лютого, – наголосив він.

Водночас Володимир Зеленський підкреслив, що українців просто неможливо зламати. Наша держава, наші громадяни боротимуться, розвиватимуться та навчатимуться. Робитимуть все це для свободи, а також майбутньої перемоги.

Як розповіли в Офісі генпрокурора, 1 888 закладів освіти зазнали руйнувань. Причому 180 з них уже неможливо відремонтувати, адже їх буквально зрівняли з землею.

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