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Як отримати допомогу по безробіттю у Дії: відповіді на поширені питання
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Українці, які втратили роботу, можуть отримати соціальні виплати. Для цього потрібно просто скористатись додатком Дія, де є відповідний розділ. Дізнавайтесь відповіді на найпоширеніші питання щодо допомоги по безробіттю далі.
Під час воєнного стану українці можуть оформити допомогу по безробіттю у кілька способів: через додаток Дія або звернутись до найближчого центру зайнятості особисто чи телефоном. Саме тому у Міністерстві цифрової трансформації вирішили допомогти з найпоширеніші проблемами, які виникають під час запиту на допомогу саме через Дію.
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1. Дія не знайшла про вас дані у списках від ПФУ та ДПС, що це означає?
Важливо розуміти, що функція доступна лише для тих, хто є в переліку Пенсійного фонду та місця працевлаштування яких є в зоні бойових дій або тимчасово окупованих територій. Також можна звернутись у ПФУ, щоб дізнатись причину.
Реєстрація у Центрі зайнятості через Дію
2. Чи потрібно після подачі заяви звільнятися з місця роботи, якщо я не отримую дохід?
Реєстрація безробітного у Центрі зайнятості передбачає звільнення та пошук роботи. Тому справді потрібно покинути поточне місце праці.
3. Хочу отримати статусу безробітного, але мій центр зайнятості не працює
Через воєнний стан існують обмеження щодо вибору центрі зайнятості у певних областях, адже деяким довелось призупинити роботу. Знайти найближчий центр можна тут.
4. Яким буде розмір виплат після отримання статусу безробітного?
Він буде рахуватися у відсотковому співвідношенні до середнього доходу людини та залежно від її страхового стажу. Для уточнення цього питання радимо звернутися до вашого центру зайнятості, – пояснюють у Дії.
5. Подав заяву, але її розглядають більше як 3 робочі дні
Всі заяви автоматично надходять до центру зайнятості, де їх опрацьовують фахівці. Саме звідти і передають статус, який відображається у Дії. Тому можна звернутись до центру, у якому ви подавали заяву, щоб уточнити, чому такий тривалий процес опрацювання.
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