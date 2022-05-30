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війна Kalush

В Україні можуть зникнути панельні будинки: поруйновані відбудовувати не планують

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В Україні після війни можуть зникнути панельні будинки - фото 1
В Україні після війни можуть зникнути панельні будинки

Від початку війни тисячі будинків частково пошкоджені або ж зруйновані повністю. Наразі уряд держави міркує над процесом відбудови помешкань наших громадян.

Президент України Володимир Зеленський наголосив на тому, що по всій Україні можуть зникнути панельні будинки. Це зможуть зробити під час відновлення нашої держави після війни.

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Про це він розповів під час свого візиту до Харкова. Він побував у Салтівському районі, який найбільше постраждав від рук російських загарбників. Це його й надихнуло на думку, що в Україні мають зникнути панельні будинки.

Якщо вже так сталося і в нас війна, то чи не варто розглянути можливість прибрати по всій країні панельні будинки, особливо на зруйнованих територіях, – підкреслив Зеленський.

В Україні можуть зникнути панельні будинки: поруйновані відбудовувати не планують - фото 506431

Панельні будинки планують знести через те, що вони не продемонстрували свою надійність під час війни. Ба більше, вони однозначно не відповідають умовам будівництва сучасного та безпечного житла. Мовиться про будинки, оснащені бомбосховищами.

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