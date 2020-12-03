Замість Джонні Деппа: як Мадс Міккельсен може виглядати в ролі Ґріндельвальда

Після скандального позбавлення Джонні Деппа ролі Ґріндельвальда у фільмах "Фантастичні звірі" стало відомо, що його замінить зірка Мадс Міккельсен. Як би виглядав у цьому образі данський актор - дивіться далі!

І поки шанувальники намагаються повернути справедливість на бік Джонні Деппа, з яким почали розривати контракти кіностудії, то ютубер DeepCaked вирішив перевірити, як виглядатиме його заміна на екранах.

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Тож у другій частині "Фантастичних звірів" хлопець завдяки DeepFake замінив Деппа на Мадса Міккельсена, який і з'явиться у нових стрічках. Хоч зірка "Ганнібала" й має шалену фан-базу, однак все одно у мережі не можуть змиритись з цією новиною.

Відзначимо, що у недавньому інтерв'ю Міккельсен зізнався, що йому дуже цікавий проєкт "Фантастичних звірів", однак йому шкода, що він отримав пропозицію співпрацювати за таких обставин з Деппом.

Warner Bros. попросила актора Джонні Деппа відмовитися від ролі Ґріндельвальда у "Фантастичних звірах" після того, як суд визнав доведеними 12 з 14 випадків нападів артиста на ексдружину Ембер Херд.

Додамо, що прем'єру "Фантастичних звірів 3" перенесли. Не виключено, що одна з причин, – відмова від співпраці з Джонні Деппом. Стрічку мали показати на великих екранах листопаді 2021 року. Натомість глядачі зможуть побачити третю частину франшизи 15 липня 2022 року.

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