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Джонні Деппа звільнили з третьої частини фільму Фантастичні звірі: відома причина

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Warner Bros. розірвала контакт з Джонні Деппом - фото 1
Warner Bros. розірвала контакт з Джонні Деппом / Jaap Buitendijk

Студія Warner Bros. розірвала контракт з голлівудським актором Джонні Деппом на зйомках у третій частині франшизи "Фантастичні звірі". Про це актор розповів своїм підписникам в інстаграмі.

В опублікованому повідомленні Депп подякував шанувальникам, які підтримували його протягом усіх судових розглядів. Нагадаємо, він судився з колишньою Ембер Херд. Він також назвав рішення лондонського суду "сюрреалістичним" і оголосив, що подасть апеляцію.

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"Warner Bros. попросили мене відмовитися від ролі Ґріндельвальда у "Фантастичних звірях", і я поважаю це прохання і згоден з ним. Однак, мої наміри залишаються у силі, я планую довести, що звинувачення, висунуті проти мене, – брехня. Моє життя і кар'єра не будуть визначатися цими подіями", – написав актор.

На початку листопада Високий суд Лондона відхилив позов Джонні Деппа до таблоїда The Sun, в якому актор заявляв, що видання опублікувало наклепницькі матеріали про те, що актор бив свою колишню дружину Ембер Херд.

Раніше на ютуб-каналі журналу Empire з'явився міжнародний трейлер драми "Мінамата" з Джонні Деппом у головній ролі. Він зіграв фотографа Вільяма Юджина Сміта, який у 1971 році за завданням журналу Life відправляється з Нью-Йорка в невелике японське містечко Мінамата, щоб показати наслідки сильного промислового забруднення місцевої води ртуттю, пов'язаного з діяльністю хімічної корпорації Chisso.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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