Скільки Джонні Депп заробив за роль у фільмі Фантастичні звірі 3, в якому він не з'явиться

Актор Джонні Депп отримає весь багатомільйонний гонорар за скасовані зйомки у третьому фільмі франшизи "Фантастичні звірі". Розповідаємо, скільки ж отримає популярний голлівудський актор.

Відомо, що Депп встиг знятися тільки в одній сцені, перш ніж розірвав контракт з Warner Bros. Домовленість зі студією передбачала, що Депп отримає гонорар повністю, навіть якщо фільм не буде знятий або на його роль буде обраний інший актор. За повідомленням ЗМІ, акторові повинні виплатити щонайменше 10 мільйонів доларів.

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Нагадаємо, що Депп вперше з'явився у "Фантастичних звірах" у камео у 2016 році. У сиквелі 2018 року він грав головного антагоніста Ґріндельвальда, а в новому фільмі повинен був отримати стільки ж екранного часу, скільки буде в Едді Редмейна і Джуда Лоу.



Джонні Депп не зніматиметься у "Фантастичних звірах 3", але гонорар свій отримає

Warner Bros. попросила актора Джонні Деппа відмовитися від ролі Ґріндельвальда у "Фантастичних звірах" після того, як суд визнав доведеними 12 з 14 випадків нападів артиста на ексдружину Ембер Херд.

Додамо, що прем'єру "Фантастичних звірів 3" перенесли. Не виключено, що одна з причин, – відмова від співпраці з Джонні Деппом. Стрічку мали показати на великих екранах листопаді 2021 року. Натомість глядачі зможуть побачити третю частину франшизи 15 липня 2022 року.

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