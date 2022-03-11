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Залізна завіса закривається: у Росії заблокують Instagram
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Роскомнагляд обмежить доступ до соціальної мережі Instagram на території Росії. Залізна завіса остаточно закривається у РФ.
Про це активно повідомляють російські ЗМІ із посиланням на заяву відомства.
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"У соціальній мережі Instagram поширюються інформаційні матеріали, які містять заклики до здійснення насильницьких дій щодо громадян Російської Федерації, зокрема військовослужбовців", – так у Роскомнагляді пояснили обмеження доступу.
Раніше компанія Meta тимчасово дозволила соцмережам Facebook та Instagram залишати повідомлення із закликами до смерті Путіна та насильства над російськими військовими. При цьому, як і раніше, заборонено закликати до насильства щодо мирних російських громадян.
Раніше Роскомнагляд ухвалив рішення про блокування доступу до мережі Facebook у Росії.
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