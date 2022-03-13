У Дії вже доступне цифрове посвідчення "єДокумент": як його згенерувати

У державному порталі Дія з'явилося нове тимчасове цифрове посвідчення "єДокумент". Він допоможе громадянам, яких війна застала зненацька, і вони залишилися без документів.

Як повідомляють у пресслужбі, в посвідченні "єДокумент" вказана ідентифікаційна інформація про людину, а також QR-код, за допомогою якого можна підтвердити свою особу. Йдеться про паспортні дані, ідентифікаційний код, є також можливість додати фото.

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Як згенерувати "єДокумент" у Дії

"єДокумент" автоматично буде доступний усім користувачам програми. Для того, щоб документи підтягнулися порталі, його необхідно оновити у PlayMarket або в App Store. Послуга також доступна для українців, які не змінювали свій паспорт на id-карту.

Зверніть увагу! Такий документ буде визнаватися органами державної влади, поліцією, та військовими на блокпостах.

А ще розробники не забули про фразу, яка на вустах у кожного українця з початку вторгнення Росії в Україну. Так, у рухомому рядку є такий текст: "Документ діє у воєнний час. Слава Україні! Російський військовий корабль, йди на**й!"

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