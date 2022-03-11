У мережі показали, як військові РФ у Миколаївській області ховалися у норах: відео

Російські військові, яким вдалося дійти до Миколаївської області, були змушені жити буквально у норах. Згодом їхні позиції були розбиті ЗСУ.

Відео показав у мережі один з місцевих жителів.

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"Жили у землі… Накривалися сухою травою. Тут є прямо халабуда… Кукурудзою прикривалися… Це вони тут так жили, доки їх не розбомбили", – прокоментував чоловік умови, з якими російські окупанти зіткнулися в Україні.

У відео є ненормативна лексика!

У Миколаївській області знайдено місце бомжування рашистів pic.twitter.com/1Ur7RbjadI — Баба і кіт (@babaikit) March 11, 2022

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