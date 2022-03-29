"Залишилося кілька годин": німецький міністр шокував реакцією на напад Росії на Україну

Далеко не всі країни вірили у неймровірний спротив України / ілюстративне фото

Посол України в Німеччині Андрій Мельник вразив реакцією деяких німецьких чиновників на вторгнення російських окупантів 24 лютого. Далеко не всі вірили у можливості України до такого потужного спротиву.

Посол України Андрій Мельник розповів про свою "найгіршу розмову в житті" під час бесіди з німецькими чиновниками з приводу вторгнення російських військових на територію України, пише Frankfurter Allgemeine.

І ще: Путін може спробувати нав'язати Україні "корейський" сценарій: пояснення від розвідки

Дипломат повідомив, що в перемогу та опір України зовсім не вірив міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер. Глава Мінфіну розмовляв про жахливу ситуацію в нашій країні "з ввічливою посмішкою" так, наче "поразка українців вже давно вирішена".

"У вас всього кілька годин", – сказав німецький міністр, додавши, що виключати РФ з SWIFT та надавати Україні зброю є безглуздими ідеями.

У Берліні давали Україні "кілька годин" після вторгнення Росії - посол https://t.co/hraV1vWbLa pic.twitter.com/0e16z0YgmD — European Pravda (@EuropeanPravda) March 29, 2022

Читайте також: Президент Польщі пояснив ставлення Угорщини до війни в Україні