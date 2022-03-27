Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
війна

Президент Польщі пояснив ставлення Угорщини до війни в Україні

  • 411
Будапешт тримається осторонь війни в Україні через залежність від РФ - фото 1
Будапешт тримається осторонь війни в Україні через залежність від РФ / Emma Fabbri on Unsplash

Польський президент Анджей Дуда спробував пояснити, чому Угорщина тримається осторонь війни Росії проти України. І причина такої поведінки доволі проста.

Президент Польщі Анджей Дуда в одному з нових інтерв'ю пояснив, чому Угорщина не висловлює бажання бути на боці України у війні, яку розв'язала Росія. Він вважає, що все через енергетичну залежність Будапешта від РФ, пише TVN24.

І ще: "Буде де ховати": президент Польщі жорстко відповів на погрози РФ про напад

За словами польського очільника, Угорщина надто боїться залишитись без ключових джерел енергоносіїв. Річ у тому, що АЕС в цій країні повністю залежить від російського палива і модернізується саме російською компанією. Тому відсутність постачання енергоресурсів та газу з боку РФ може серйозно вдарити по всій Угорщині.

Дуда додав, що енергетична залежність від Росії є проблемою для багатьох європейських країн. На жаль, чимало з них не готові швидко перейти на альтернативні джерела енергії або змінити постачальників.

Зараз перед обличчям російської агресії в Україні загибель тисяч українців, мирних жителів, бомбардування житлових масивів, знесення багатоквартирних будинків російською армією, злочинна дільність, мені важко зрозуміти таке ставлення. Мені важко зрозуміти ще й тому, що ця політика буде дуже дорогою для Угорщини, наголосив глава Польщі.

Читайте також: Рада ввела кримінальну відповідальність за фото- та відеозйомку переміщень ЗСУ

пропозиції партнерів
Новини