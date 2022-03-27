Президент Польщі пояснив ставлення Угорщини до війни в Україні

Польський президент Анджей Дуда спробував пояснити, чому Угорщина тримається осторонь війни Росії проти України. І причина такої поведінки доволі проста.

Президент Польщі Анджей Дуда в одному з нових інтерв'ю пояснив, чому Угорщина не висловлює бажання бути на боці України у війні, яку розв'язала Росія. Він вважає, що все через енергетичну залежність Будапешта від РФ, пише TVN24.

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За словами польського очільника, Угорщина надто боїться залишитись без ключових джерел енергоносіїв. Річ у тому, що АЕС в цій країні повністю залежить від російського палива і модернізується саме російською компанією. Тому відсутність постачання енергоресурсів та газу з боку РФ може серйозно вдарити по всій Угорщині.

Дуда додав, що енергетична залежність від Росії є проблемою для багатьох європейських країн. На жаль, чимало з них не готові швидко перейти на альтернативні джерела енергії або змінити постачальників.

Зараз перед обличчям російської агресії в Україні загибель тисяч українців, мирних жителів, бомбардування житлових масивів, знесення багатоквартирних будинків російською армією, злочинна дільність, мені важко зрозуміти таке ставлення. Мені важко зрозуміти ще й тому, що ця політика буде дуже дорогою для Угорщини, – наголосив глава Польщі.

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