Путін може спробувати нав'язати Україні "корейський" сценарій: пояснення від розвідки

В українській розвідці припускають, що глава Кремля може спробувати реалізувати "корейський" сценарій в Україні. Що це означає – читайте далі.

У Головному управлінні розвідки Міноборони (ГУР) вважають, що існує варіант, за якого Путін змінить стратегію кривавої війни, з якою вдерся в Україну. Окупанти вже зазнали невдач під Києвом та не змогли повалити центральну владу нашої країни, тому вони коригують свою стратегію.

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Є підстави вважати, що він розглядає "корейський" сценарій для України. Тобто, спробує нав’язати лінію розподілу між неокупованими та окупованими регіонами нашої країни. Фактично це спроба створити в Україні Північну та Південну Кореї. Адже проковтнути всю державу він точно не в силі, – розповідає керівник ГУР, бригадний генерал Кирило Буданов.

Очільник розвідки переконаний, що окупанти досі хочуть встановити сухопутний коридор у Крим. Але у цьому їм заважає незламний Маріуполь. Російська влада намагатиметься створити з тимчасово окупованих територій "квазідержаву", яку і будуть протиставляти незалежній Україні.

Ми вже бачимо намагання створити "паралельні" органи влади на окупованих територіях і примусити людей відмовитися від гривні. Можливо, вони захочуть про це поторгуватися і на міжнародному рівні. Але опір і мітинги наших громадян на окупованих територіях, контратаки ЗСУ і поступове звільнення – суттєво ускладнює реалізацію планів ворога. Окрім того, скоро починається сезон тотального українського партизанського сафарі. Тоді для росіян залишиться один актуальний сценарій – як вижити, – зазначив Буданов.

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