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війна

"Залишайтеся вдома": Кличко звернувся до жителів Києва

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Мер Києва Віталій Кличко - фото 1
Мер Києва Віталій Кличко / kyivcity

Міський голова Києва Віталій Кличко закликав киян залишатися вдома. Також він порадив тримати напоготові документи та найнеобхідніші речі через напад Росії на Україну.

Про це він написав на сторінці у фейсбуці.

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Україна атакована агресором. Гуркіт снарядів чути й в Києві. Найстрашніший ворог зараз – паніка. Не втрачаємо витримки, – пише Кличко

Він зазначив, що всі, хто не залучений у роботі критичної інфраструктури та життєзабезпечення міста, мають залишатися вдома. "Тримайте напоготові "тривожну валізу". Документи, необхідні мінімум речей. Щоб оперативно, за необхідності, дістатися до укриття або сховища", – йдеться у повідомленні. Він додав, що міська влада залишається у столиці.

Метро та інший комунальний транспорт Києва продовжує працювати у нормальному режимі. Проїзд – безкоштовний. Відсьогодні у столиці школи та садочки не працюють. Лікарні, поліклініки та вся медична система столиці працюють у посиленому режимі.

Також мер Києва Віталій Кличко та його брат Володимир Кличко звернулися до киян у відеозверненні:

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