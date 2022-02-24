"Залишайтеся вдома": Кличко звернувся до жителів Києва

Міський голова Києва Віталій Кличко закликав киян залишатися вдома. Також він порадив тримати напоготові документи та найнеобхідніші речі через напад Росії на Україну.

Про це він написав на сторінці у фейсбуці.

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Україна атакована агресором. Гуркіт снарядів чути й в Києві. Найстрашніший ворог зараз – паніка. Не втрачаємо витримки, – пише Кличко

Він зазначив, що всі, хто не залучений у роботі критичної інфраструктури та життєзабезпечення міста, мають залишатися вдома. "Тримайте напоготові "тривожну валізу". Документи, необхідні мінімум речей. Щоб оперативно, за необхідності, дістатися до укриття або сховища", – йдеться у повідомленні. Він додав, що міська влада залишається у столиці.

Метро та інший комунальний транспорт Києва продовжує працювати у нормальному режимі. Проїзд – безкоштовний. Відсьогодні у столиці школи та садочки не працюють. Лікарні, поліклініки та вся медична система столиці працюють у посиленому режимі.

Також мер Києва Віталій Кличко та його брат Володимир Кличко звернулися до киян у відеозверненні:

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