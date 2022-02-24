"Це надважливо сьогодні": Вакарчук звернувся до українців

Лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук не залишився осторонь щодо введення надзвичайної ситуації. Музикант закликав зберігати спокій.

24 лютого в Україні впровадили воєнний стан через напади російської армії на кордонах та тимчасово окупованих територіях. Тому у соцмережах побільшало тривожних дописів, але лідер "Океану Ельзи" Святослав Вакарчук на своїй сторінці у фейсбуці закликав не піддаватись паніці.

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Зберігаємо спокій, холодний розум. Дії кожного – чіткі та зважені. Це надважливо сьогодні. Наша армія на захисті нашої країни. Українці, ми згуртовані, ми сильні, правда за нами. Ми переможемо! Слава України! – наголосив він.

Нагадаємо, що 22 лютого Океан Ельзи провів несподіваний концерт на Пішохідно-велосипедному мосту у Києві, що показати, що "ми сильні та об'єднані".

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