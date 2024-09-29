Коли немає часу на приготування: спробуйте Крок Месьє від Ектора

Якщо у вас немає бажання довго стояти на кухні, можете спробувати цей рецепт. Приготуйте для себе та близьких Крок Месьє.

Його рецептом у своєму інстаграмі поділився Ектор Хіменес-Браво. Зберігайте собі та насолоджуйтесь смакотою!

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Друзі, сьогодні ділюся рецептом справжнього французького, класичного сендвіча. Він ідеально підійде для сніданку або швидкої вечері,

– зауважив Ектор.

Він додав, що задля досягнення ідеальної скоринки та рівномірного пропікання краще використати мультипіч.

Інгредієнти:

Хліб – 4 скибки;

Шинка – 100 грамів;

Сир – 100 грамів;

Молоко – 300 грамів;

Борошно пшеничне – 30 грамів;

Масло вершкове – 30 грамів;

Мускатний горіх.

Як приготувати Крок Месьє: дивіться відео

Спосіб приготування:

Для соусу Бешамель прогріти борошно до золотого кольору. Додати вершкове масло, постійно помішуючи до однорідної густої маси. Додавати молоко та помішувати весь час вінчиком до однорідної маси. Приправити сіллю, перцем та мускатним горіхом. Хліб нарізати скибками. Викласти шарами: хліб – соус Бешамель – шинка – сир – хліб – соус Бешамель – сир. Випікати на режимі "Випічка"!

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Смачного!