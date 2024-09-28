Пальчики оближете: готуємо апетитну печінку з яблуками

Цей рецепт точно вразить кожного. Адже він смакує просто неймовірно.

Українська шеф-кухарка Ольга Рябенко поділилась в Instagram новим рецептом неймовірної страви. Дивіться ролик та готуйте вдома.

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Куряча печінка та яблука – це не лише ціла сковорідка корисних вітамінів та мікроелементів, а й дуже гармонійний дует.

Подавайте з гарніром або як самостійну страву. Зберігайте та готуйте з користю, – пише Рябенко.

Інгредієнти:

• Борошно – 100 г;

• Мускатний горіх мелений – ¼ чайної ложки;

• Сіль, перець – за смаком;

• Печінка куряча або індика – 500 г;

• Коньяк – 2 ст.л;

• Яблука зелені тверді – 2-3 шт;

• Синя цибуля – 2 шт;

• Коричневий цукор – 2 ст. л;

• Масло – 50 г;

• Олія

Спосіб приготування:

1. У миску з борошном додайте мускатний горіх, сіль та перець і перемішайте.

2. Зачищену печінку від плівок обваляйте в борошні та обсмажте на сковорідці до рум’яної скоринки. Головне не пересмажити. Печінка має залишатися рожевою в середині.

3. Влийте коньяк до печінки та готуйте ще 2 хвилин. Ідеально, якщо у вас є вдома кухонний пальник, тоді підпаліть коньяк та фламбуйте печінку.

4. Наріжте яблука на 8 частин та синю цибулю на 4 частини, викладіть їх у сковорідку, додайте коричневий цукор та масло, і карамелізуйте до золотистого кольору.

5. З’єднайте яблука та цибулю з печінкою.

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