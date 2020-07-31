Захмарні цифри: скільки за комуналку платить Єлизавета II та інші зірки

Британський сервіс порівняння і перемикання цін на низку енергетичних, особистих фінансів, страхових послуг і послуг зв'язку Uswitch Limited опублікував рейтинг найдорожчої нерухомості по рахунках за комунальні платежі. Його очолив Букінгемський палац.

За даними порталу, королівська сім'я платить £ 1,13 мільйона за електрику, газ і воду. Ця сума здається трохи реалістичнішою, якщо врахувати, що у палаці 755 кімнат, з яких 52 – королівські спальні, 188 спалень для гостей і співробітників, 78 ванних кімнат і 92 кабінетів.

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На другому місці – будинок Елтона Джона у Віндзорі вартістю £ 6,5 мільйона. Співак витрачає на комунальні £: 49 000 на рік, що у 43 рази перевищує середню суму в Англії.

Третю позицію посів Роббі Вільямс. Рахунки за обслуговування його маєтку в Холланд-парку за рік становлять £ 33 133.

З трохи меншою сумою, £ 32 875, за ним слідує ресторатор Джеймі Олівер, особняк якого розташований у графстві Ессекс.

П'ятий у списку – співак Ед Ширан. Утримування селища Шіранвілль (як місцеві жителі називають його землі у Саффолку) з пабом, басейном, фруктовим садом, городом, теплицями, підземним кінотеатром, тренажерним залом, студією звукозапису, ставком для водоплавних птахів і загонами для кіз, овець і курей обходиться йому у £ 21 418 на рік.

На 6 місці – Джордж і Амаль Клуні. За комунальне обслуговування особняка, побудованого у XVII столітті, який актор придбав ще у 2014 році за £ 7,5 мільйона, пара щорічно платить близько £ 20 548.

Далі йде футболіст Уейн Руні, який проживає в особняку в Чеширі зі своєю дружиною, телеведучою Колін Руні, і платить £ 15 960 на рік за світло, газ і воду.

Усього на сто фунтів менше платить за комуналку британський телеведучий і продюсер Саймон Коуелл (American Idol, Pop Idol, The X Factor UK) за свій маєток у Холланд-парку.

9 рядок рейтингу посідає сім'я Бекхемів. Щорічні платежі їх резиденції Костволд вартістю £ 5 мільйонів становлять £ 11 тисяч.

Завершує список автогонщик, пілот команди Mercedes AMG Petronas Motorsport Льюїс Хемілтон. Його особняк у центрі Лондона за £ 18 мільйонів обходиться всього у £ 6 000 на рік.

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