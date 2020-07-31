Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин

Усі ми трохи принц Гаррі: названо улюблений емодзі внука Єлизавети II

  • 31
Принц Гаррі використовував цей емодзі замість усміхненого обличчя - фото 1
Принц Гаррі використовував цей емодзі замість усміхненого обличчя / gettyimages

У серпні в продаж надійде біографічна книга про герцогів Сассекських "У пошуках свободи", а поки у ЗМІ обговорюють інформацію з опублікованих уривків.

Наприклад, те, як принц Гаррі зізнався у коханні Меган Маркл через 3 місяці стосунків, і чому між його дружиною і Кейт Міддлтон пробігла чорна кішка. Але це далеко не все, що з'ясували автори видання Омід Шорбі і Каролін Дюран. Тепер усі дізналися про те, який емодзі принц Гаррі любить залишати у листуванні!

До теми: У мережу виклали перший уривок з біографії Меган Маркл і принца Гаррі

Після першої зустрічі з Меган, як описується у книзі, Гаррі не втрачав часу і відразу ж написав дівчині.

Його повідомлення були короткими і повними смайликів, зокрема емодзі-примари, які він часто використовував замість усміхненого обличчя, – пишуть автори. – Чому? Ніхто не знає. Але Меган вважала його повідомлення кумедними і чарівними, як і самого принца.

"Він безумовно не приховував той факт, що захоплений. Він хотів, щоб вона знала, що він дуже зацікавлений", – коментує друг Меган.

Читайте також: У мережі з'явилося відео, як принцеса Анна вчила 94-річну Єлизавету II спілкуватися в Zoom

Джерело: Buro247
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Дівчина тижня: розпусна фітнес-модель Ленка Мислівцова, яка обожнює зніматися голою (18+)
  • 26 липня, 17:30
  • 1869
Гороскоп на серпень 2020: прогноз на цей місяць для знаків Зодіаку
  • 28 липня, 12:11
  • 646
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2455239
Загрузка...
Новини