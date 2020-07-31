Усі ми трохи принц Гаррі: названо улюблений емодзі внука Єлизавети II

У серпні в продаж надійде біографічна книга про герцогів Сассекських "У пошуках свободи", а поки у ЗМІ обговорюють інформацію з опублікованих уривків.

Наприклад, те, як принц Гаррі зізнався у коханні Меган Маркл через 3 місяці стосунків, і чому між його дружиною і Кейт Міддлтон пробігла чорна кішка. Але це далеко не все, що з'ясували автори видання Омід Шорбі і Каролін Дюран. Тепер усі дізналися про те, який емодзі принц Гаррі любить залишати у листуванні!

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Після першої зустрічі з Меган, як описується у книзі, Гаррі не втрачав часу і відразу ж написав дівчині.

Його повідомлення були короткими і повними смайликів, зокрема емодзі-примари, які він часто використовував замість усміхненого обличчя, – пишуть автори. – Чому? Ніхто не знає. Але Меган вважала його повідомлення кумедними і чарівними, як і самого принца.

"Він безумовно не приховував той факт, що захоплений. Він хотів, щоб вона знала, що він дуже зацікавлений", – коментує друг Меган.

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