Захисники Маріуполя – "Люди 2022 року" за версією литовського журналу VALSTYBĖ

Відомий литовський журнал VALSTYBĖ, який висвітлює політичні та економічні теми, назвав "Людьми 2022 року" оборонців Маріуполя, зокрема бійців полку "Азов".

Про це стало відомо на офіційній сторінці Українського посольства у Литві у Facebook.

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Редакція литовського журналу своїм вибором відзначила, що відвага та незламність українського народу, який захищає кожен метр своєї країни, змінили майбутнє не лише України та Європи, але й всього людства.

Коли фото захисника Маріуполя Михайла Діанова облетіло світ, то ще раз нагадало про героїчну боротьбу Українських захисників у Маріуполі, коли окремий загін спеціального призначення, відомий також як полк "Азов", в оточенні значно більших сил росіян захищав позиції на території металургійного комбінату "Азовсталь" протягом трьох місяців. Тому ми обрали захисників Маріуполя "Людьми світу року": їхня жертва докорінно змінила перебіг війни, а також сприйняття самої війни…", – йдеться у литовському виданні.

Ілюстрація: VALSTYBĖ

Ще пишуть у виданні, що коли почалася повномасштабна війна, "багато західних демократій надзвичайно повільно реагували на прохання України про допомогу". А деякі країни навіть чекали, що за кілька тижнів окупанти зможуть захопити частину нашої країни. Однак кожен день, коли українські бійці боронили Маріуполь, переконував все нових і нових людей, що втілити свої наміри РФ не зможе.

Тому, за словами редакторів видання, самопожертва українських військових докорінно змінила хід цієї війни та вплинула на її сприйняття за кордоном.

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