Актор "Зоряних війн" Марк Гемілл продасть постери з фільму з власним автографом на ЗСУ

Актор Люка Скайвокера у кіносазі "Зоряні війни" виставить на продаж постери із фільму з власним автографом, щоб зібрати гроші на безпілотники для Збройних Сил України.

Про це повідомило видання Politico.

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Поки що невідомо, як і де будуть виставлені плакати на продаж, але вже знають, що продаватимуть напередодні річниці війни в Україні 24 лютого.

Ми вирішили підписати обмежену кількість постерів "Зоряних воєн". Для справжніх хардкорних колекціонерів – особливо тих, хто має достатній дохід, – можна отримати набагато більше грошей... ніж ви можете собі уявити", – заявив актор у коментарі для видання.

До слова, актор з 2017 року не продавав нічого зі своїми автографами, відколи вийшов фільм "Зоряні війни: Останні джедаї". "Це просто не те, чим я займаюся", – пояснив він і додав, що радий зробити це, щоб підтримати Україну, чия тривала боротьба проти Росії не може не надихати.

Американський актор Марк Гемілл також став амбасадором платформи зі збору коштів United24. Він підтримуватиме проект "Армія дронів".

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