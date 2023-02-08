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The New York Times показав, як на заводі виготовляють артснаряди для України

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Фото: The New York Times - фото 1
Фото: The New York Times

На заводі міноборони в Пенсильванії побували журналісти відомого американського видання. Дивіться нижче, що їм вдалося зафільмувати.

У The New York Times повідомили, що більшість з виготовлених там снарядів відправляють для України на захист своїх кордонів.

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Протягом усього виробничого процесу працівники проводять перевірку якості заготівлі. Окремі снаряди відправляють в Юму, штат Аризона, де вони на полігоні будуть вистрілені з гаубиць.І тільки тоді, коли вони пройдуть випробування, решта тисяч снарядів будуть затверджені для використання і відправлені до України.

Пишуть, що після заливки вибухівки снаряди проходять навіть крізь рентгенівські промені, що виявляють будь-які порожнини всередині снарядів, які можуть негативно вплинути на бойове застосування боєприпасів.

Дивитися відео як виготовляють артилерійські снаряди для України (відео The New Yor Times):

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