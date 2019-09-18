Захар Беркут: дивіться трейлер українського бойовика з зіркою Термінатора

У мережі показали офіційний трейлер до нового історичного фільму Захар Беркут, у якому знялись зірки Термінатора та Кіборгів. Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ.

Студія Kinorob презентувала офіційне промо до нового українського екшну "Захар Беркут" на основі однойменної повісті. Дата виходу фільму запланована на 10 жовтня.

І ще: Додому: трейлер українського фільму, номінованого на Оскар

Сюжет розповідає про 1223 рік, коли монгольська орда під керівництвом хана Бурундая винищує цілі селища на шляху до заходу. Ніхто не здатен дати їм відсіч, адже їхнє військо могутнє та велике, однак біля підніжжя Карпат їх вночі бачать місцеві мисливці брати Беркути. Вони не можуть залишатись осторонь, тому звільняють полонених у той час, поки орда спить. Тепер на них чекає жорстока помста.

Режисерське крісло зайняли Ахтем Сеітаблаєв та Джон Вінн, а в головних ролях: Алекс МакНіколл, Роберт Патрік, Поппі Дрейтон, Томмі Фленаган, Андрій Ісаєнко, Цегмід Церенболд, Олег Волощенко, Рокі Майерс, Аліна Коваленко, Єржан Нуримбет, Віктор Жданов, Елісон Дуді, Аян Отепберген, Олег Стефан, Олівер Тревена, Даулет Абдігапаров, Марина Кошкіна та інші.

Захар Беркут 2019, дивитись трейлер фільму онлайн:

Читайте також: Венеціанський кінофестиваль 2019: серед переможців український фільм