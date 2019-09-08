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Серіал Кріпосна Євро 2020

Венеціанський кінофестиваль 2019: серед переможців український фільм

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"Атлантида", Валентин Васянович - фото 1
"Атлантида", Валентин Васянович

Венеціанський фестиваль 2019 відбувся 7 вересня і встиг вразити лауреатами. Серед них опинився і український фільм "Атлантида". Дізнавайтесь список переможців 76-го Венеціанського кінофестивалю далі.

76-й Венеціанський фестиваль завершився в Італії та здивував не лише розкішними образами зірок на червоних доріжках, а й стрічками, режисерами та акторами, які отримали статуетки. Приємною несподіванкою стала і перемога українського кіно. А от довгоочікуваний фільм Джокер з Хоакіном Феніксом отримав Золотого лева за найкращий фільм.

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Переможці Венеціанського кінофестивалю 2019:

Головні призи:

  • Золотий лев (найкращий фільм) – "Джокер", реж. Тодд Філліпс
  • Срібний лев (гран-приз журі) – "Справа Дрейфуса" – Роман Поланскі
  • Срібний лев (найкращий режисер) – Рой Андерсон – "Про нескінченність"

Повний список лауреатів Венеціанського кінофестивалю 2019:

  • Кубок Вольпі, За найкращу жіночу роль – Аріана Аскарід – "Gloria Mundi"
  • Кубок Вольпі, За найкращу чоловічу роль – Лука Марінеллі – "Мартін Іден"
  • Найкращий сценарій – Юньфань – "No. 7 Cherry Lane"
  • Спеціальний приз журі – "Мафія вже не та, що раніше" – режисер Франко Мореско
  • Приз імені Марчелло Мастрояні для Кращого нового актора або актриси – Тобі Воллес, "Молочні зуби"
, За найкращу жіночу роль – Аріана Аскарід – 'Gloria Mundi' - фото 353379
, За найкращу жіночу роль – Аріана Аскарід – "Gloria Mundi"

Програма Горизонти:

  • Найкращий фільм – "Атлантида", Валентин Васянович
  • Кращий режисер – Тео Корт, "Біле на білому"
  • Спеціальний приз журі – "Вердикт", Раймунд Рібай Гутьєррес
  • Найкраща актриса – Марта Ньєто, "Мати"
  • Найкращий актор – Самі Буажіла, "Син"
  • Найкращий сценарій – Джессіка Палуд, "Revenir"
  • Найкращий короткометражний фільм – "Darling", реж. Саім Садок
  • Премія імені Луїджі Де Лаурентіса Золотий лев майбутнього за Найкращий дебютний фільм – "Ти помреш в 20", режисер Амджад Абу Алала
Найкращий фільм – 'Атлантида', Валентин Васянович - фото 353380
Найкращий фільм – "Атлантида", Валентин Васянович

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Джерело: segodnya.u
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