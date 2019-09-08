Венеціанський кінофестиваль 2019: серед переможців український фільм

Венеціанський фестиваль 2019 відбувся 7 вересня і встиг вразити лауреатами. Серед них опинився і український фільм "Атлантида". Дізнавайтесь список переможців 76-го Венеціанського кінофестивалю далі.

76-й Венеціанський фестиваль завершився в Італії та здивував не лише розкішними образами зірок на червоних доріжках, а й стрічками, режисерами та акторами, які отримали статуетки. Приємною несподіванкою стала і перемога українського кіно. А от довгоочікуваний фільм Джокер з Хоакіном Феніксом отримав Золотого лева за найкращий фільм.

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Переможці Венеціанського кінофестивалю 2019:

Головні призи:

Золотий лев (найкращий фільм) – "Джокер", реж. Тодд Філліпс

Срібний лев (гран-приз журі) – "Справа Дрейфуса" – Роман Поланскі

Срібний лев (найкращий режисер) – Рой Андерсон – "Про нескінченність"

Повний список лауреатів Венеціанського кінофестивалю 2019:

Кубок Вольпі, За найкращу жіночу роль – Аріана Аскарід – "Gloria Mundi"

Кубок Вольпі, За найкращу чоловічу роль – Лука Марінеллі – "Мартін Іден"

Найкращий сценарій – Юньфань – "No. 7 Cherry Lane"

Спеціальний приз журі – "Мафія вже не та, що раніше" – режисер Франко Мореско

Приз імені Марчелло Мастрояні для Кращого нового актора або актриси – Тобі Воллес, "Молочні зуби"

, За найкращу жіночу роль – Аріана Аскарід – "Gloria Mundi"

Програма Горизонти:

Найкращий фільм – "Атлантида", Валентин Васянович

Кращий режисер – Тео Корт, "Біле на білому"

Спеціальний приз журі – "Вердикт", Раймунд Рібай Гутьєррес

Найкраща актриса – Марта Ньєто, "Мати"

Найкращий актор – Самі Буажіла, "Син"

Найкращий сценарій – Джессіка Палуд, "Revenir"

Найкращий короткометражний фільм – "Darling", реж. Саім Садок

Премія імені Луїджі Де Лаурентіса Золотий лев майбутнього за Найкращий дебютний фільм – "Ти помреш в 20", режисер Амджад Абу Алала

Найкращий фільм – "Атлантида", Валентин Васянович

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