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Венеціанський кінофестиваль 2019: серед переможців український фільм
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Венеціанський фестиваль 2019 відбувся 7 вересня і встиг вразити лауреатами. Серед них опинився і український фільм "Атлантида". Дізнавайтесь список переможців 76-го Венеціанського кінофестивалю далі.
76-й Венеціанський фестиваль завершився в Італії та здивував не лише розкішними образами зірок на червоних доріжках, а й стрічками, режисерами та акторами, які отримали статуетки. Приємною несподіванкою стала і перемога українського кіно. А от довгоочікуваний фільм Джокер з Хоакіном Феніксом отримав Золотого лева за найкращий фільм.
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Переможці Венеціанського кінофестивалю 2019:
Головні призи:
- Золотий лев (найкращий фільм) – "Джокер", реж. Тодд Філліпс
- Срібний лев (гран-приз журі) – "Справа Дрейфуса" – Роман Поланскі
- Срібний лев (найкращий режисер) – Рой Андерсон – "Про нескінченність"
Повний список лауреатів Венеціанського кінофестивалю 2019:
- Кубок Вольпі, За найкращу жіночу роль – Аріана Аскарід – "Gloria Mundi"
- Кубок Вольпі, За найкращу чоловічу роль – Лука Марінеллі – "Мартін Іден"
- Найкращий сценарій – Юньфань – "No. 7 Cherry Lane"
- Спеціальний приз журі – "Мафія вже не та, що раніше" – режисер Франко Мореско
- Приз імені Марчелло Мастрояні для Кращого нового актора або актриси – Тобі Воллес, "Молочні зуби"
Програма Горизонти:
- Найкращий фільм – "Атлантида", Валентин Васянович
- Кращий режисер – Тео Корт, "Біле на білому"
- Спеціальний приз журі – "Вердикт", Раймунд Рібай Гутьєррес
- Найкраща актриса – Марта Ньєто, "Мати"
- Найкращий актор – Самі Буажіла, "Син"
- Найкращий сценарій – Джессіка Палуд, "Revenir"
- Найкращий короткометражний фільм – "Darling", реж. Саім Садок
- Премія імені Луїджі Де Лаурентіса Золотий лев майбутнього за Найкращий дебютний фільм – "Ти помреш в 20", режисер Амджад Абу Алала
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